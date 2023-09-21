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Чи можна отримати статус ВПО без прописки? Роз’яснення юристів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можна отримати статус ВПО без прописки? Роз’яснення юристів
Українцям знадобиться надати лише один документ з цілого списку
фото: diia

Для оформлення статусу підійдуть як паперові документи, так і їх електронний варіант 

Українці мають можливість оформити статус внутрішньо переміщеної особи навіть за відсутності в документі відмітки про реєстрацію на території, звідки вони переїхали. Про те, як це зробити, розповідає Telegram-канал «Ти ж юрист».

Зазначається, що для цього знадобиться надати докази, які підтвердять факт проживання на цій території, коли виникли обставини для здійснення внутрішнього переміщення.

Цими документами є:

  • військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;
  • трудова книжка із записами про трудову діяльність;
  • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
  • свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • атестат про повну загальну середню освіту;
  • документ про професійно-технічну освіту;
  • документ про вищу освіту (науковий ступінь);
  • довідка з місця навчання;
  • рішення місцевого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
  • медичні документи;
  • фотографії, відеозаписи.

Крім того, при поданні заяви про взяття на облік у період дії воєнного стану особа може використати електронну форму інформації. Зокрема, це можуть бути документи, сформованих через «Дію», «єДокумент» та ін.

Нагадаємо, кількість українських біженців, які прибули до країн Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення, досягла 10 мільйонів осіб. Комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що найбільшу кількість українців прийняли Польща, Угорщина та Чехія. За словами комісара, остання дала прихисток 440 тис. осіб, що становить 4% всього населення країни.

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Теги: документи переселенці українці

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