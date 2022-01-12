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    Кабмін готує нову програму з МВФ

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    Україна готує нову програму співпраці з МВФ, яка розпочнеться після завершення програми Stand-By - Кабмін готує нову програму з МВФ
    Україна готує нову програму співпраці з МВФ, яка розпочнеться після завершення програми Stand-By
    фото з відкритих джерел

    За словами прем'єра, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, які видають пільгові кредити, важлива для розвитку

    Україна готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка розпочнеться після завершення програми Stand-By. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду 12 січня.

    За його словами, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, які видають пільгові кредити, важлива для розвитку.

    «Ми хочемо дати старт новим проектам та програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення та досягнення сталого економічного зростання», – сказав прем'єр.

    Він зазначив, що йдеться і про «продовження програми макрофінансової допомоги від ЄС, а також про початок нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення дії програми Stand-By, яка є актуальною на сьогодні».

    До слова, минулого місяця Україна запросила в ЄС додатковий пакет фінансової підтримки.

    Існуючий пакет МВФ в Україні закінчується в червні 2022 року після шестимісячного продовження, узгодженого в листопаді. Цього року країна отримає $2,2 млрд.

    У жовтні ЄС виплатив €600 млн, щоб допомогти уряду в Києві подолати економічні наслідки пандемії Covid-19. Блок надав Україні €4,4 млрд кредитів за різними програмами.

    Раніше економічний радник Зеленського пояснив, навіщо Україна бере гроші в борг.

    22 листопада 2021 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду винесла позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом $700 млн.

    Теги: Кабмін ЄС МВФ економіка гроші Україна фінанси Денис Шмигаль
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    Кабмін готує нову програму з МВФ