Прем’єр-міністр заявив, що в Україні суттєво зменшилася кількість безробітних



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Шмигаь зазначив, що за урядовими програмами часткового безробіття вдалося зберегти 360 тис. робочих місць

За словами Шмигаля, лише за останній тиждень кількість безробітних зменшилася на 6 тисяч осіб

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні суттєво зменшилася кількість безробітних.

Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

За його словами, лише за останній тиждень кількість безробітних зменшилася на 6 тис.

«Вперше за декілька місяців коронакризи ми спостерігаємо доволі суттєве зменшення кількості безробітних. Лише за останній тиждень їх кількість зменшилася фактично на 6 тисяч осіб», – написав Шмигаль.

Він зазначив, що за урядовими програмами часткового безробіття вдалося зберегти 360 тис. робочих місць.

«Для цього ми виділили 1,8 млрд грн. Це та допомога бізнесу, яка дає змогу продовжувати виробництво та не звільняти людей, залишаючи за ними повноцінні зарплати. Також, через Держслужбу зайнятості за період карантину працевлаштовано більше 220 тис. людей», – додав прем’єр.

Нагадаємо, Шмигаль відреагував на перебування Медведчука в анексованому Криму.

Як повідомлялося, Шмигаль знову заговорив про постачання води до окупованого Криму.

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