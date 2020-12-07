Кабмін має допомогти «Укренерго» залучити кредити до кінця 2020 року, – інвестори

«Залучення «Укренерго» кредитів дозволить подолати фінансову кризу на енергоринку», – зазначив Козакевич

Уряд має допомогти «Укренерго» в залученні кредитів для погашення заборгованості перед «зеленою» генерацією до кінця поточного року. Про це заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич в ефірі каналу «Україна 24».

Експерт нагадав, що парламент ухвалив закон, що надає можливість компанії «Укренерго» залучати під державні гарантії кредити для погашення боргів за поставлену «зелену» електроенергію. Та висловив сподівання, що до кінця поточного року 40% боргу буде погашено.

«Сподіваємось, що уряд виконає свої зобов’язання і до кінця року погасить 40% боргу, який був накопичений до 1 серпня. Тобто, там близько 9 мільярдів гривень…Ми сподіваємося все-таки, що докладуть зусиль всі органи, які в цьому задіяні, включаючи державні банки, можливо, регулятор банківської сфери, міністерства, інші органи, сам прем’єр долучаться якомога швидше», – сказав Козакевич.

Він також наголосив: залучення «Укренерго» кредитів дозволить подолати фінансову кризу на енергоринку. «Загалом ми сподіваємося на позитивний результат, бо це найскоріше вирішення тієї кризи, яка склалася зараз», – зазначив Козакевич.

Як повідомлялося, в червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення «зеленого» тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути сплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК «Укренерго» після надання держгарантій компанії.

Станом на кінець листопада, за даними «гарантованого покупця», за серпень-вересень виплачено 100% суми, за жовтень – всього 33,6%. Одночасно зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

17 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект №4119 «Про внесення змін у Державний бюджет на 2019», в якому, зокрема мова йде про надання державних гарантій компанії «Укренерго» для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроект підписав президент Володимир Зеленський.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії, не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, що інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП «гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені грошові кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в «зеленій» енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.