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    Україна може залишитись без медиків: МОЗ пояснив причини

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    Однією з причин виїзду медиків за кордон є низькі зарплати у нашій державі, - міністр - Україна може залишитись без медиків: МОЗ пояснив причини
    Однією з причин виїзду медиків за кордон є низькі зарплати у нашій державі, - міністр

    У європейських країнах зростає попит на медиків, - Степанов

    Відтік медиків з України може значно активізуватися найближчим часом, оскільки у європейських країнах на них зростає попит. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

    За словами міністра, також однією з причин виїзду медиків за кордон є низькі зарплати у нашій державі.

    Степанов підкреслив, що в найближчі роки Україна може залишитись без медиків, якщо оплата їхньої праці не буде підвищена.

    Раніше міністр попереджував, що українська влада повинна зробити все, щоб наші медичні працівники припинили виїжджати працювати за кордон, зокрема, у Польщу, де влада розглядає можливість спростити процедуру працевлаштування для медиків з інших країн.

    Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали три пріоритети Держбюджету-2021.

    Згідно з оновленим проєктом бюджету видатки зростуть на правоохоронні органи, Кабмін, Офіс президента, Верховну Раду.

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    Теги: Кабмін міністр зарплата лікар Україна Максим Степанов кордон влада
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