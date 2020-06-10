Кабмін представив Програму стимулювання економіки до 2022 року



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Уряд планує забезпечити прозору роботу енергоринку

Уряд планує вирішити проблему заборогованості на ринку оптової електроенергії

Уряд планує переглянути енергостратегію країни та забезпечити прозору роботу енергоринку. Зокрема, визначають три основних вектори: погашення боргів на оптовому ринку електроенергії, нарощування внутрішнього видобутку енергоресурсів та впровадження нового тарифне регулювання для операторів системи розподілу та модернізацію їх обладнання. Про це стало відомо з урядової програми стимулювання економіки для подолання наслідків Covid-19.

В програмі стимулювання економіки для подолання наслідків Covid-19 уряд збирається ставити акцент на енергетиці як на основі розвитку економіки країни.

Зокрема, планується вирішити проблему заборогованості на ринку оптової електроенергії, забезпечити прозорість ринку через стимулювання сталого переходу до ринкових відносин та нарощувати внутрішній видобуток енергоресурсів. Одним із кроків є модернізація основних фондів операторів системи розподілу. Для цього планують перегляд формування тарифу на електроенергію, а саме - впровадження стимулюючого регулювання (RAB-тарифу).

«В рамках даної Програми, планується стимулювання відновлення сектору через ряд заходів. Буде забезпечено прозорість ринку через стимулювання сталого переходу до ринкових відносин та створення передумов для модернізації основних фондів», - зазначено в пояснювальній записці до державної програми відновлення економіки.

Впровадження нової моделі тарифоутворення заплановано на липень, за неї відповідальна Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Зазначимо, що більшість енергетичних організацій та енергоекспертів розкритикували підхід до стимулюючого тарифу, що збирається впроваджувати НКРЕКП. Зокрема в енергетичних колах сумнівам піддається намір розділяти всі активи компаній на 2 бази, та нараховувати ставку повернення інвестицій на на рівні 1% на стару базу та 15% на нову. Зазначається, що такий підхід не буде сприяти залученню інвестицій в модернізацію основних активів операторів системи розподілу.

Нагадаємо, затверджена Кабінетом міністрів України програма стимулювання економіки у зв'язку з Covid-19 передбачає перегляд тарифів на електроенергію для населення.