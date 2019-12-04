Кабмін призначив аудитора «Нафтогазу»



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Фото: kmu.gov.ua

Відповідне рішення міністри ухвалили на засіданні КМУ на підставі подання Наглядової ради компанії

Кабінет міністрів призначив ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» аудитором НАК «Нафтогаз України» для надання аудиту фінансової звітності на 2019-2020 роки.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідне рішення міністри ухвалили на засіданні КМУ на підставі подання Наглядової ради компанії.

«Уряд призначив ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» аудитором НАК «Нафтогаз України» для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності на 2019-2020 роки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про затвердження Порядку відбору аудитора Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» прийняла ще 25-26 березня 2019 року.

На засіданні 7 вересня 2019 року Наглядова рада Нафтогазу попередньо погодила призначення «Делойт енд Туш ЮСК» своїм аудитором та прийняла рішення подати цю пропозицію на погодження уряду.