Кабмін призначив нового керівника «Енергоатому»

Петро Котін виконуватиме посадові обов’язки не більше ніж 12 місяців із дня скасування воєнного стану

Кабінет міністрів забрав приставку «в.о» і призначив Петра Котіна президентом державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на урядове розпорядження від 31 травня.

Також Кабмін уповноважив першого віцепрем’єр-міністра-міністра економіки Юлію Свириденко підписати контракт із Котіним.

У розпорядженні зазначено, що Петро Котін виконуватиме посадові обов’язки на термін не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що з 2 квітня 2020 року Петро Котін був виконуючий обов'язки президента «Енергоатому». До цього він займав посаду генерального директора Запорізької АЕС.

Як повідомляв «Главком», після початку активних бойових дій в районі Києва керівництво «Енергоатома» було вивезене зі столиці в Хмельницьку область.

Втім, частина керівництва під час евакуації просто зникла. Йдеться у першу чергу про громадянина Німеччини віцепрезидента «Енергоатома» Гартмута Якоба. Через кілька днів після зникнення Якоб з’явився на батьківщині.

Разом з ним, за інформацією джерел в «Енергоатомі», зник і директор з фінансів та бюджетування Сергій Іванов. Місцезнаходження Іванова досі невідоме.

Гартмут Якоб після своєї втечі був відсторонений від операційної діяльності. Після цього усі документи, якими раніше згідно з посадовою інструкцією займався віцепрезидент-утікач, передали заступниці директора дирекції-директору департаменту-казначейства дирекції з фінансів та бюджетування Людмилі Смілянець.