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    Економіка та фінанси

    Кабмін призначив нового керівника «Енергоатому»

    Два роки&nbsp;Петро Котін був виконувачем обов'язків президента &laquo;Енергоатому&raquo; - Кабмін призначив нового керівника «Енергоатому»
    Два роки Петро Котін був виконувачем обов'язків президента «Енергоатому»
    фото: censor.net

    Петро Котін виконуватиме посадові обов’язки не більше ніж 12 місяців із дня скасування воєнного стану

    Кабінет міністрів забрав приставку «в.о» і призначив Петра Котіна президентом державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на урядове розпорядження від 31 травня.

    Також Кабмін уповноважив першого віцепрем’єр-міністра-міністра економіки Юлію Свириденко підписати контракт із Котіним.

    У розпорядженні зазначено, що Петро Котін виконуватиме посадові обов’язки на термін не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

    Нагадаємо, що з 2 квітня 2020 року Петро Котін був виконуючий обов'язки президента «Енергоатому». До цього він займав посаду генерального директора Запорізької АЕС.

    Як повідомляв «Главком», після початку активних бойових дій в районі Києва керівництво «Енергоатома» було вивезене зі столиці в Хмельницьку область.

    Втім, частина керівництва під час евакуації просто зникла. Йдеться у першу чергу про громадянина Німеччини віцепрезидента «Енергоатома» Гартмута Якоба. Через кілька днів після зникнення Якоб з’явився на батьківщині.

    Разом з ним, за інформацією джерел в «Енергоатомі», зник і директор з фінансів та бюджетування Сергій Іванов. Місцезнаходження Іванова досі невідоме.

    Гартмут Якоб після своєї втечі був відсторонений від операційної діяльності. Після цього усі документи, якими раніше згідно з посадовою інструкцією займався віцепрезидент-утікач, передали заступниці директора дирекції-директору департаменту-казначейства дирекції з фінансів та бюджетування Людмилі Смілянець.

    Теги: росія окупанти війна Енергоатом Україна окупація Петр Котін #stoprussia
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    Кабмін призначив нового керівника «Енергоатому»