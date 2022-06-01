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    Думки вголос

    Хто бажає саботувати дерусифікацію в Україні

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    •  glavcom.ua
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    Один плакат не може перекрити роки служіння путінському режиму - Хто бажає саботувати дерусифікацію в Україні
    Один плакат не може перекрити роки служіння путінському режиму
    скріншот з трансляції

    Овсяннікова вісім років займалася воєнною пропагандою проти України

    Історія з Овсянніковою та її скасованою під тиском громадськості прес-конференцією у Києві – це історія про меншовартість.

    На жаль, в українському медіа-просторі досі вистачає людей, які ментально залежать від Москви і в ситуації тотальної війни з цією таки Москвою з останніх сил намагаються зберегти останні містки з нею.

    «Хороші русскі» – це не про зміну режиму в московії – бо їх присутність в українському інфополі на це ніяк не впливає.

    Це про те, щоб саботувати дерусифікацію в Україні. Бо якщо є «хороші русскі» – значить в усьому винен лише Путін, а пам’ятник Єкатерінє хай стоїть і Лавра хай далі буде окупованою. Бо як можна проводити дерусифікацію, коли проблема виявляється не в тотальному шовінізмі та українофобії русскіх, бо ось же ж скільки їх «хороших»?

    Овсяннікова вісім років займалася воєнною пропагандою проти України, а після свого перформансу з плакатом усю свою активність спрямувала на пояснення європейцям, що санкції проти русскіх – це дуже погано.

    І після цього їй готові були стелити червону доріжку в Києві.

    Гидко.

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    Джерело: блог Андрія Іллєнка

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    Теги: росія окупанти історія пропаганда війна путін українці скандал Україна окупація #stoprussia
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    Хто бажає саботувати дерусифікацію в Україні