Овсяннікова вісім років займалася воєнною пропагандою проти України

Історія з Овсянніковою та її скасованою під тиском громадськості прес-конференцією у Києві – це історія про меншовартість.

На жаль, в українському медіа-просторі досі вистачає людей, які ментально залежать від Москви і в ситуації тотальної війни з цією таки Москвою з останніх сил намагаються зберегти останні містки з нею.

«Хороші русскі» – це не про зміну режиму в московії – бо їх присутність в українському інфополі на це ніяк не впливає.

Це про те, щоб саботувати дерусифікацію в Україні. Бо якщо є «хороші русскі» – значить в усьому винен лише Путін, а пам’ятник Єкатерінє хай стоїть і Лавра хай далі буде окупованою. Бо як можна проводити дерусифікацію, коли проблема виявляється не в тотальному шовінізмі та українофобії русскіх, бо ось же ж скільки їх «хороших»?

Овсяннікова вісім років займалася воєнною пропагандою проти України, а після свого перформансу з плакатом усю свою активність спрямувала на пояснення європейцям, що санкції проти русскіх – це дуже погано.

І після цього їй готові були стелити червону доріжку в Києві.

Гидко.

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Джерело: блог Андрія Іллєнка

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