Майже 250 тисяч переселенців не отримали виплат: в чому причина

Одна з причин – Дія не передала відповідні дані до органів соцзабезпечення

В Україні майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб не отримали обіцяною грошові виплати. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

На гарячу урядову лінію 1548 звернулися майже 250 тисяч внутрішньо переміщених через війну осіб із скаргами, що не отримали грошові виплати від держави. 90 тисяч людей після скарг кошти таки вже отримали.

«Питаннями виплат внутрішньо переміщених осіб займаємося я і моє міністерство. У нас є гаряча лінія 1548, люди на неї телефонують, телефонують масово. Багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховані і не отримали, або подали заявку і не отримали жодного разу виплати. Ми кожного разу розбираємося, у чому причина», – сказала Верещук.

Одна з причин – Дія не передала відповідні дані до органів соцзабезпечення.

«Якщо узагальнити такі причини, то вони здебільшого є наступними. Люди реєструвалися у Дії, Дія не передала на органи соцзахисту такі дані і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що Дія не передала такі дані. Ми централізували такі виплати, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено. Зараз решті ми допомагаємо, збільшуємо кількість комп'ютерів, програм. Це все, чим займаюся я, міністерство, допомагаючи іншим міністерствам такі виплати зробити», – уточнила міністерка.

Інша причина неотримання виплат – «в якийсь спосіб не були оформлені правильно документи, люди думали, що все гаразд і чекають, на місці їм про це не повідомили і ось уже декілька місяців люди нічого не отримали».

«То вони мають змогу зателефонувати до нас і ми маємо команду людей, яка персонально займеться кожною такою справою», – радить Верещук.

Нагадаємо, переселенці всередині країни зможуть змінити адресу фактичного місця проживання та стати на облік для виплати допомоги від держави у застосунку «Дія».

Також з 21 липня у застосунку «Дія» можна замовити дублікат або витяг документів. У випадку втратили свідоцтва про шлюб під час евакуації чи переїзду, можна замовити повторну видачу на порталі «Дія» просто заповнивши форму.