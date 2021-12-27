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    США оприлюднили нові деталі розслідування ФБР щодо Коломойського

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    У березні 2021 року Державний департамент США ввів санкції щодо олігарха Ігоря Коломойського<br /><br /> - США оприлюднили нові деталі розслідування ФБР щодо Коломойського

    У березні 2021 року Державний департамент США ввів санкції щодо олігарха Ігоря Коломойського

    фото з відкритих джерел

    Лояльні до Коломойського працівники переказували гроші з банку на підконтрольні олігарху компанії

    Ігор Коломойський став найбільшим власником нерухомості у Клівленді штат Огайо за гроші вкладників Приватбанку. ФБР стверджує, що схеми купівлі нерухомості використовували для відмивання грошей, вкрадених в українських платників податків. Про це йдеться в оприлюдненому 26 грудня розслідуванні газети Pittsburgh Post-Gazette, яке ґрунтується на звинуваченнях американської прокуратури.

    «Олігарх Ігор Коломойський та партнери вклали мільйони у культові хмарочоси Клівленда та стали найбільшими комерційними орендодавцями міста, використовуючи гроші, викрадені з найбільшого банку України, стверджує прокуратура», – сказано у статті.

    Кошти надходили до Клівленду з українського Приватбанку. Схема полягала в тому, що лояльні до Коломойського працівники переказували гроші з банку на підконтрольні олігарху компанії.

    «Рік за роком співробітники банку видавали мільйони позичок компаніям, що таємно перебувають під контролем олігарха і колеги-мільярдера Геннадія Боголюбова та заснованих на Британських Віргінських островах та на Кіпрі, щоб приховати потік грошей, повідомила прокуратура у справах про конфіскацію», – ідеться у статті.

    Нагадаємо, це друга частина розслідування Pittsburgh Post-Gazette щодо претензій ФБР до українського олігарха. Перша була оприлюднена в листопаді і стосувалася скупки Коломойським промислових підприємств в Огайо.

    У листопаді ж у США видано книгу «Американська клептократія» про зв'язки олігарха Коломойського з українським президентом Володимиром Зеленським.

    У березні 2021 року Державний департамент США ввів санкції щодо олігарха Ігоря Коломойського у зв'язку із причетністю до корупції.

    Зазначимо, що в Україні розслідування справи Приватбанку після 2019 року, як і справи Укрнафти щодо діяльності Ігоря Коломойського зупинено.

    Нагадаємо, результати опитування «Центру Разумкова» показали, що 55% громадян вважають олігархом і чинного президента Володимира Зеленського, лідером виявився Ігор Коломойський із показником 94%.

    Також генпродюсер ток-шоу Шустера пояснив, чому «Коломойський – останній барига».

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    Теги: Ігор Коломойський прокуратура США санкції гроші ФБР розслідування
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    США оприлюднили нові деталі розслідування ФБР щодо Коломойського