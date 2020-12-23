  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Туреччина заявила про виявлення одного із найбільших у світі родовищ золота

    • Розсилка
    <p>Відкрите у Туреччині родовище входить до п&rsquo;ятірки найбільших золотих копалень в світі</p> - Туреччина заявила про виявлення одного із найбільших у світі родовищ золота

    Відкрите у Туреччині родовище входить до п’ятірки найбільших золотих копалень в світі

    Поклади дорогоцінного металу оцінені у $6 млрд

    На території Туреччини виявили велике родовище золота, розмір запасів якого оцінюється в 3,5 млн унцій (близько 99 тонн).

    Як повідомило державне інформаційне агентство Anadolu, поклади дорогоцінного металу оцінені у $6 млрд.

    Золотоносні поклади виявили в місті Сегют на території рудника, що належить турецькому виробнику добрив Gubretas.

    За словами представника Gubretas Фахреттіна Пойраза, відкрите родовище входить до п’ятірки найбільших золотих копалень в світі.

    Золото з рудника планують видобути протягом найближчих двох років.

    Нагадаємо, восени повідомлялося, що Туреччина знайшла у Чорному морі нові запаси газу.

    Читайте також:
    Теги: Туреччина гроші корисні копалини золото
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies