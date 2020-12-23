Туреччина заявила про виявлення одного із найбільших у світі родовищ золота
Відкрите у Туреччині родовище входить до п’ятірки найбільших золотих копалень в світі
Поклади дорогоцінного металу оцінені у $6 млрд
На території Туреччини виявили велике родовище золота, розмір запасів якого оцінюється в 3,5 млн унцій (близько 99 тонн).
Як повідомило державне інформаційне агентство Anadolu, поклади дорогоцінного металу оцінені у $6 млрд.
Золотоносні поклади виявили в місті Сегют на території рудника, що належить турецькому виробнику добрив Gubretas.
За словами представника Gubretas Фахреттіна Пойраза, відкрите родовище входить до п’ятірки найбільших золотих копалень в світі.
Золото з рудника планують видобути протягом найближчих двох років.
Нагадаємо, восени повідомлялося, що Туреччина знайшла у Чорному морі нові запаси газу.