Туреччина заявила про виявлення одного із найбільших у світі родовищ золота

Відкрите у Туреччині родовище входить до п’ятірки найбільших золотих копалень в світі

Поклади дорогоцінного металу оцінені у $6 млрд

На території Туреччини виявили велике родовище золота, розмір запасів якого оцінюється в 3,5 млн унцій (близько 99 тонн).

Як повідомило державне інформаційне агентство Anadolu, поклади дорогоцінного металу оцінені у $6 млрд.

Золотоносні поклади виявили в місті Сегют на території рудника, що належить турецькому виробнику добрив Gubretas.

За словами представника Gubretas Фахреттіна Пойраза, відкрите родовище входить до п’ятірки найбільших золотих копалень в світі.

Золото з рудника планують видобути протягом найближчих двох років.

Нагадаємо, восени повідомлялося, що Туреччина знайшла у Чорному морі нові запаси газу.