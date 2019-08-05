Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - журналіст



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Ідеолог і творець компанії «Мегаполіс-Україна» Борис Кауфман Фото: ukranews.com

Як пишуть «Українські новини», ідея «Мегаполісу», реалізована Кауфманом, неймовірно проста: він призначений збирати різницю між оптовою вартістю сигарет, що виробляються в країні, і їх роздрібною вартістю

Ідеолог і творець торгової компанії «Мегаполіс-Україна» (з 2016 року — TEDIS Ukraine) Борис Кауфман має намір зберегти свій мультимільйонний тютюновий бізнес.Наразі він намагається домовитися з представниками про взаємовигідне співробітництво. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на допис у Facebook українського журналіста і публіциста Сергія Руденка.

За даними журналіста, торгова компанія «Мегаполіс-Україна» була створена в 2011 році в інтересах тодішнього президента Януковича і найбільших міжнародних виробників тютюнової продукції Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco Group і British AmericanTobacco. Вона була і залишається найбільшим дистриб'ютором тютюнових виробів в Україні. Ідея «Мегаполісу», реалізована Кауфманом, неймовірно проста: він призначений збирати різницю між оптовою вартістю сигарет, що виробляються в країні, і їх роздрібною вартістю. Така монополія була вигідна і владі і тютюновим гігантам, адже роками дозволяла всім їм без зайвих клопотів заробляти надприбутки.

З 2011 по 2014 роки схема працювала в інтересах родини Януковича, а після Революції гідності стала приносити надприбутки президенту Порошенко і його оточення (зокрема генпрокурору Луценка і екс-глави АП Ложкіну). І це незважаючи на повідомлення деяких ЗМІ про те, що «Мегаполіс» фактично був структурним підрозділом однойменної російської групи компаній, яка входить в бізнес-імперію наближеного до Путіна бізнесмена Ігоря Кесаєва. У цю ж групу входить відомий виробник зброї для російських військових, завод імені Дегтярьова, який виробляє стрілецьку зброю і ракетні установки, які РФ активно використовує проти українських військових на Донбасі.

«Змінилася влада в Україні. Але тільки Кауфман залишається незмінним. Йому як і раніше потрібна підтримка влади. І я більш, ніж переконаний, що таку підтримку він знайде. Тому що якщо люди Ахметова очолюють обласні державні адміністрації, то що заважає команді Зе зробити Кауфмана активним учасником нової-старої української економіки. Правда?», — додає Руденко.