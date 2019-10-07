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    Економіка та фінанси

    Китай передумав вкладати $5 млрд у розробку газового родовища в Ірані

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    <p>Минулого року з проєкту щодо розробки в Ірані родовища природного газу вийшла французька компанія</p> - Китай передумав вкладати $5 млрд у розробку газового родовища в Ірані

    Минулого року з проєкту щодо розробки в Ірані родовища природного газу вийшла французька компанія

    Рішення Пекін ухвалив на тлі економічного тиску на Китай та Іран з боку США

    Міністр нафти Ірану Біджан Зангане заявив, що національна нафтова компанія Китаю відмовилася від угоди на суму 5 мільярдів доларів, яка передбачала розробку в Ірані гігантського родовища природного газу в Перській затоці, Південного Парсу.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «Китайська національна нафтова корпорація CNPC стала головним інвестором у планах щодо розширення родовища Південний Парс після того, як французька компанія Total вийшла з проєкту в серпні 2018 року. Total планувала інвестувати 1 мільярд доларів, як це передбачав укладений у 2017 році контракт з Іраном, але французька компанія відмовилася від проєкту під тиском з боку Вашингтона», - йдеться у повідомленні.

    Це рішення Пекін ухвалив на тлі економічного тиску на Китай та Іран з боку США і кількох військових інцидентів у регіоні.

    Як відомо, європейські лідери на засіданні Генасамблеї ООН в Нью-Йорку прямо заявили, що немає жодного іншого пояснення для нещодавніх атак на саудівську нафтову інфраструктуру, окрім іранської причетності.

    Натомість Іран відкидає звинувачення у нападах на саудівські нафтові об'єкти.

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