Китайська Hainan Airlines виконала два рейси до Борисполя



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Ймовірно, польоти не є регулярними

У суботу, 22 вересня, в аеропорту Бориспіль о 20:20 приземлився літак однієї з кращих авіакомпаній світу - китайської Hainan Airlines.

Як пише ЦТС, рейс HU715 був виконаний до Києва з міста Хайкоу, що на острові Хайнань. Сам же острів часто називають «китайськими Гаваями». Зворотній рейс, згідно з розкладом столичного аеропорту, був відправлений о 22:20. Там же, в розкладі, зазначено, що рейс виконаний спільно авіакомпаніями Hainan Airlines і Northern Air Cargo.

У довідковій службі аеропорту ЦТС не могли пояснити, чи є цей рейс регулярним, але повідомили, що представництва китайської компанії в аеропорту поки немає і про її рейси інформація від керівництва не надходила. У прес-службі Борисполя також поки не готові надати відомості про рейс.

Разом з тим, за даними сервісу flightaware, це вже другий політ, виконаний Hainan Airlines між Хайкоу і Києвом. Перший був здійснений в минулу суботу, 15 вересня. В обох випадках рейси виконувалися на Airbus A330.

Відзначимо, що на сайті JoinUp зазначено, що туроператор з 27 вересня має намір возити туристів на Хайнань за допомогою авіакомпанії SkyUp. Але у флоті останньої поки лише два повітряних судна, а третє очікують отримати якраз до кінця вересня. Можливо саме зазначений туроператор зі згаданої причини поки буде здійснювати перевезення українських туристів на китайський курортний острів у співпраці з Hainan Airlines і суботній рейс є тестовим.

Представниця однієї з українських туркомпаній в Facebook пояснила, що рейси китайської авіакомпанії були виконані для здійснення рекламного промотуру на Хайнань.

Hainan Airlines в цьому році, як і в 2017-м, увійшла в топ-10 кращих авіакомпаній світу рейтингу Skytrax.