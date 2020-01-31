Клієнти «Сумигаз Збут» заборгували за газ 632 млн грн



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Найбільший рівень несплати за використаний газ у мешканців міста Суми та Сумського району

Порівняно з початком 2019 року заборгованість побутових споживачів природного газу Сумщини зросла на 5%. Станом на січень 2020 борг перевищив 632 млн грн.

При цьому споживання природного газу домоволодіннями регіону протягом року знизилось на 23%.

Найбільший рівень несплати за використаний газ у мешканців міста Суми та Сумського району. Заборгованість є підставою для припинення газопостачання. За минулий рік надіслано 32,4 тисячі попереджень про припинення подачі газу боржникам по всій Сумській області. Окрім того, у зв’язку зі зміною законодавства боржники ризикують отримати пеню та позбутися субсидій.

Якщо після отримання попередження споживачі не сплатили за газ та не звернулися до центру обслуговування клієнтів «Сумигаз Збуту» для оформлення угоди погашення, компанія ініціює припинення газопостачання та подає позов до суду.

Щоб не стати заручником боргів та отримувати субсидію, кожен споживач природного газу Сумщини може в режимі онлайн перевіряти та контролювати стан рахунку в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.