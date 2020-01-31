Серед клієнтів «Хмельницькгаз збуту» майже на третину зросла кількість користувачів Особистим кабінетом на сайті 104.ua новини компаній



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Особистий кабінет надає можливість цілодобово та дистанційно контролювати стан особового рахунку

Онлайн-сервіс «Особистий кабінет» на сайті 104.ua для споживачів газу Хмельницької області працює уже четвертий рік поспіль. За цей час вже майже 105 тис. або 25% клієнтів долучились до цього дистанційного сервісу та мають цілодобовий доступ до власного особового рахунку та контролюють його.

Мобільний онлайн -сервіс Особистий кабінет – зручний дистанційний сервіс для споживачів газу. Він надає можливість цілодобово та дистанційно контролювати стан особового рахунку та вирішувати усі питання з своєю газовою компанією. Для його використання достатньо доступу до Інтернет-мережі. Відтак, за минулий рік кількість зареєстрованих у Особистому кабінеті зросла на 27% споживачів. Найбільше користувачів Особистого кабінету – у містах Хмельницькому та Кам’янці-Подільському, а також у сільських населених пунктах Старокостянтинівського, Волочиського, Красилівського та Славутського районів.

Зареєструвавщись у Особистому кабінеті, споживачі автоматично отримують можливість вирішувати дистанційно та мобільно усі «газові» питання». Тому відпадає потреба витрачати зайві кошти та добиратися у районний центр, стояти в черзі, аби оплатити за газ або внести показання лічильника. Також не потрібно очікувати рахунку в поштовій скриньці, адже вся інформація по особовому рахунку перебуває у цілодобовому доступі в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

«Вартість газу, на вимогу державних органів, з травня 2019 року змінюється щомісяця Тому контроль ціни та можливість планування використання газу спонукає споживачів тримати на постійному контролі як обсяги його споживання, так і розрахунки за блакитне паливо, - інформує директор ТОВ «Хмельницькгаз збут» Андрій Левицький. – Тож запропонований нами онлайн-сервіс «Особистий кабінет» - оптимальний, сучасний та доступний варіант контролю особистого рахунку. Окрім того, можливість користуватися Особистим кабінетом мають пільговики та отримувачі державної допомоги-субсидій».

Для реєстрації в «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua необхідно зайти в поле «Реєстрація», ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу та email. За необхідності менеджери у Центрах обслуговування клієнтів завжди допоможуть пройти реєстрацію та нададуть вичерпні консультації.

Для клієнтів «Хмельницькгаз збуту» успішно функціонують інші дистанційні сервіси, як то: надсилання щомісячних показань лічильника СМС-повідомленням на номер 7104, отримання миттєвого балансу через СМС-інформування, цілодобовий зв’язок з Контакт-центром, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile, Вайбер-бот, електронна скринька [email protected] тощо.