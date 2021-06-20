Стало відомо, яку зарплату будуть отримувати члени правління «Нафтогазу»

Інформації про те, скільки грошей піде на зарплату голові правління «Нафтогазу», в фінплані немає

Члени наглядової ради в середньому отримують 532,98 тисячі гривень на місяць

У 2021 році середня зарплата члена правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» складе 1,37 млн гривень в місяць, а члени наглядової ради в середньому отримують 532,98 тисячі гривень на місяць. Про це повідомили «Українські Новини».

Як свідчить фінансовий план «Нафтогазу» на 2021 рік, в цілому на виплату зарплат правлінню компанії у 2021 році буде спрямовано 82,29 млн гривень. На виплату зарплат членам наглядової ради виділяється 44,77 млн гривень.

Примітно, що інформації про те, скільки грошей піде на зарплату голові правління «Нафтогазу», у фінплані немає.

Нагадаємо, в Україні прийняли закон про податкову амністію. Ідея в тому, щоб українці задекларували свої неоподатковані доходи і далі жили по-білому. Податкова амністія розпочнеться 1 вересня 2020 року та триватиме рік.

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