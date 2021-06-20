  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стало відомо, яку зарплату будуть отримувати члени правління «Нафтогазу»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інформації про те, скільки грошей піде на зарплату голові правління &laquo;Нафтогазу&raquo;, в фінплані немає - Стало відомо, яку зарплату будуть отримувати члени правління «Нафтогазу»

    Інформації про те, скільки грошей піде на зарплату голові правління «Нафтогазу», в фінплані немає

    Фото з відкритих джерел

    Члени наглядової ради в середньому отримують 532,98 тисячі гривень на місяць

    У 2021 році середня зарплата члена правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» складе 1,37 млн гривень в місяць, а члени наглядової ради в середньому отримують 532,98 тисячі гривень на місяць. Про це повідомили «Українські Новини».

    Як свідчить фінансовий план «Нафтогазу» на 2021 рік, в цілому на виплату зарплат правлінню компанії у 2021 році буде спрямовано 82,29 млн гривень. На виплату зарплат членам наглядової ради виділяється 44,77 млн гривень.

    Примітно, що інформації про те, скільки грошей піде на зарплату голові правління «Нафтогазу», у фінплані немає.

    1_98

    Нагадаємо, в Україні прийняли закон про податкову амністію. Ідея в тому, щоб українці задекларували свої неоподатковані доходи і далі жили по-білому. Податкова амністія розпочнеться 1 вересня 2020 року та триватиме рік.

    Читайте також:
    Теги: Нафтогаз України зарплата гроші закон українці влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, яку зарплату будуть отримувати члени правління «Нафтогазу»