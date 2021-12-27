Кого перевірить податкова в 2022 році: оприлюднено графік

Податківці склали графік перевірок бізнесу

Податківці склали графік перевірок бізнесу на 2022 рік. До переліку потрапили і фізособи-підприємці. У план включено понад 1700 прізвищ. Повний список викладено на сайті ДПА.

Окремий список на перевірку присвячено підприємствам. Близько 4,5 тис. фігурантів переліку – це українські юридичні особи, ще 176 – фінустанови та постійні представництва нерезидентів.

383 перевірки компаній стосуватимуться правильності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, стало відомо, як зміняться податки для ФОПів у 2022 році.

Як відомо, Уряд знову змінив керівника Податкової служби.

Також українців змусять платити податки зі старих доходів: за що та скільки.

До слова, «Слуги народу» готують велику податкову реформу.

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