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    Кого перевірить податкова в 2022 році: оприлюднено графік

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    У план включено понад 1700 прізвищ - Кого перевірить податкова в 2022 році: оприлюднено графік
    У план включено понад 1700 прізвищ
    фото з відкритих джерел

    Податківці склали графік перевірок бізнесу

    Податківці склали графік перевірок бізнесу на 2022 рік. До переліку потрапили і фізособи-підприємці. У план включено понад 1700 прізвищ. Повний список викладено на сайті ДПА.

    Окремий список на перевірку присвячено підприємствам. Близько 4,5 тис. фігурантів переліку – це українські юридичні особи, ще 176 – фінустанови та постійні представництва нерезидентів.

    383 перевірки компаній стосуватимуться правильності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.

    Нагадаємо, стало відомо, як зміняться податки для ФОПів у 2022 році.

    Як відомо, Уряд знову змінив керівника Податкової служби.

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    До слова, «Слуги народу» готують велику податкову реформу.

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    Теги: податки бізнес
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    Кого перевірить податкова в 2022 році: оприлюднено графік