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    Уряд знову змінив керівника Податкової служби

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    Тетяна Кірієнко до сьогодні&nbsp;обіймалаа посаду заступника керівника відомства - Уряд знову змінив керівника Податкової служби
    Тетяна Кірієнко до сьогодні обіймалаа посаду заступника керівника відомства
    фото: kyiv.sfs.gov.ua

    Тітарчук більше не виконує обов’язки голови Державної податкової служби

    Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко. Відповідне розпорядження Кабміну №1691-р від 23 грудня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

    Водночас іншим своїм розпорядженням № 1690-р Кабмін визнав таким, що втратило чинність, рішення від 25 листопада про призначення т.в.о. голови Податкової служби Михала Тітарчука.

    Тетяна Кірієнко наразі обіймає посаду заступника керівника відомства.

    До 9 грудня вона працювала на посаді члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

    До цього Тетяна Кирієнко працювала у ТОВ «Партитет К», де на посаді директора у 2019 році отримала 39,62 тис. грн зарплати.

    Згідно з декларацією, вона також є головою садового товариства «Міраж» у Старих Петрівцях під Києвом, де проживає в особняку площею 264,7 кв. м, який офіційно не введено в експлуатацію.

    Кірієнко раніше також працювала у КМДА, у Міністерстві внутрішніх справ, у 2015 році була заступником Голосіївської районної податкової інспекції у Києві, а також проходила спецпідготовку як кандидат на суддівську посаду.

    Нагадааємо, 25 листопада Кабінет міністрів звільнив з посади заступника голови Державної податкової служби України Євгена Олейнікова, який очолював відомство у статусі виконуючого обов'язки голови.

    Водночас іншим своїм розпорядженням Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної податкової служби заступника голови Михайла Тітарчука.

    Теги: Кабмін державна служба податки фіскальна служба КМДА уряд Державна податкова служба
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    Уряд знову змінив керівника Податкової служби