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    Податок на житло зросте: кому і скільки доведеться заплатити

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    Податком обкладається лише зайва площа - Податок на житло зросте: кому і скільки доведеться заплатити
    Податком обкладається лише зайва площа
    фото з відкритих джерел

    Розмір плати залежить від розміру мінімальної заробітної плати

    Влітку 2022 року в Україні зміниться сума податку на квартири. У середньому доведеться платити на 21% більше, ніж у 2021 році. Про це пише «Апостроф».

    З літа 2022 року з податку на квартиру площею 100 квадратів буде підвищено з 2 832 грн до 3600 грн. Розмір податків у нашій країні відштовхується від розміру мінімальної заробітної плати за той рік, за який сплачуємо податок.

    Отож за кожен зайвий квадрат українці платитимуть 1,5% мінімальної зарплати. Якщо у 2021 році це 70,8 грн, то у – 2022-му вже 90 грн.

    При цьому податком обкладається лише зайва площа (для квартири за кожен квадрат понад 60 метрів, а за будинок – понад 120 квадратів).

    Наприклад, для власників квартир метражем понад 300 квадратних метрів доведеться сплатити податок у розмірі 25 тис. грн.

    Хто, коли і як платитиме податок:

    • Податки сплачуватимуть лише власники житла та сума не ділиться на кількість членів сім'ї або на людей, прописаних там.
    • Податок платять раз на рік. Оплату проводить людина, на яку оформлено особовий рахунок.
    • Якщо особовий рахунок поділено на кількох співвласників, то кожен платитиме лише за свою частку.
    • Сума податку стане відомою 1 липня, а платити доведеться за минулий рік.
    • Сплатити податок потрібно протягом 30 днів, починаючи з 1 липня або протягом 60 днів із моменту отримання податкового повідомлення.
    • За перші 30 днів прострочення оплати нараховується пеня 10%, потім пеня становитиме 20%.

    При цьому не потрібно платити на об'єкти нерухомості, що перебувають у власності органів державної влади.

    Нагадаємо, українців змусять платити податки зі старих доходів: за що та скільки.

    Як відомо, «Слуги народу» готують велику податкову реформу.

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    Теги: податки українці житло будинок
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    Податок на житло зросте: кому і скільки доведеться заплатити