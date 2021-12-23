Податок на житло зросте: кому і скільки доведеться заплатити

Розмір плати залежить від розміру мінімальної заробітної плати

Влітку 2022 року в Україні зміниться сума податку на квартири. У середньому доведеться платити на 21% більше, ніж у 2021 році. Про це пише «Апостроф».

З літа 2022 року з податку на квартиру площею 100 квадратів буде підвищено з 2 832 грн до 3600 грн. Розмір податків у нашій країні відштовхується від розміру мінімальної заробітної плати за той рік, за який сплачуємо податок.

Отож за кожен зайвий квадрат українці платитимуть 1,5% мінімальної зарплати. Якщо у 2021 році це 70,8 грн, то у – 2022-му вже 90 грн.

При цьому податком обкладається лише зайва площа (для квартири за кожен квадрат понад 60 метрів, а за будинок – понад 120 квадратів).

Наприклад, для власників квартир метражем понад 300 квадратних метрів доведеться сплатити податок у розмірі 25 тис. грн.

Хто, коли і як платитиме податок:

Податки сплачуватимуть лише власники житла та сума не ділиться на кількість членів сім'ї або на людей, прописаних там.

Податок платять раз на рік. Оплату проводить людина, на яку оформлено особовий рахунок.

Якщо особовий рахунок поділено на кількох співвласників, то кожен платитиме лише за свою частку.

Сума податку стане відомою 1 липня, а платити доведеться за минулий рік.

Сплатити податок потрібно протягом 30 днів, починаючи з 1 липня або протягом 60 днів із моменту отримання податкового повідомлення.

За перші 30 днів прострочення оплати нараховується пеня 10%, потім пеня становитиме 20%.

При цьому не потрібно платити на об'єкти нерухомості, що перебувають у власності органів державної влади.

Нагадаємо, українців змусять платити податки зі старих доходів: за що та скільки.

Як відомо, «Слуги народу» готують велику податкову реформу.

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