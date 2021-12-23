Податок на житло зросте: кому і скільки доведеться заплатити
Розмір плати залежить від розміру мінімальної заробітної плати
Влітку 2022 року в Україні зміниться сума податку на квартири. У середньому доведеться платити на 21% більше, ніж у 2021 році. Про це пише «Апостроф».
З літа 2022 року з податку на квартиру площею 100 квадратів буде підвищено з 2 832 грн до 3600 грн. Розмір податків у нашій країні відштовхується від розміру мінімальної заробітної плати за той рік, за який сплачуємо податок.
Отож за кожен зайвий квадрат українці платитимуть 1,5% мінімальної зарплати. Якщо у 2021 році це 70,8 грн, то у – 2022-му вже 90 грн.
При цьому податком обкладається лише зайва площа (для квартири за кожен квадрат понад 60 метрів, а за будинок – понад 120 квадратів).
Наприклад, для власників квартир метражем понад 300 квадратних метрів доведеться сплатити податок у розмірі 25 тис. грн.
Хто, коли і як платитиме податок:
- Податки сплачуватимуть лише власники житла та сума не ділиться на кількість членів сім'ї або на людей, прописаних там.
- Податок платять раз на рік. Оплату проводить людина, на яку оформлено особовий рахунок.
- Якщо особовий рахунок поділено на кількох співвласників, то кожен платитиме лише за свою частку.
- Сума податку стане відомою 1 липня, а платити доведеться за минулий рік.
- Сплатити податок потрібно протягом 30 днів, починаючи з 1 липня або протягом 60 днів із моменту отримання податкового повідомлення.
- За перші 30 днів прострочення оплати нараховується пеня 10%, потім пеня становитиме 20%.
При цьому не потрібно платити на об'єкти нерухомості, що перебувають у власності органів державної влади.
Нагадаємо, українців змусять платити податки зі старих доходів: за що та скільки.
Як відомо, «Слуги народу» готують велику податкову реформу.