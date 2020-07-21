Колишні керівники Антимонопольного комітету створили нову тютюнову кризу, - ЗМІ



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Ексглава АМКУ намагався заблокувати рахунки найбільших платників податків іноземних інвесторів в Україні

Суди між тютюновими компаніями та Антимонопольним комітетом продовжуються – не виключені позови проти України в міжнародному арбітражі.



За кілька днів до свого звільнення тепер уже ексглава Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв спробував повністю паралізувати роботу 4 міжнародних тютюнових компаній «Бритіш Американ Тобакко», «Філіп Морріс», JTI та «Імперіал Тобакко», - які входять в ТОП-10 українських платників податків. За минулий рік ці компанії сумарно заплатили понад 50 млрд. грн. податків. Про це заявили в асоціації «Укртютюн».



Зокрема, у позовах про стягнення штрафів, ексглава АМКУ наполягав на арешт банківських рахунків і майна тютюнових компаній.

Економісти попереджають, що такий незаконний тиск на великих іноземних інвесторів може створити нову тютюнову кризу в Україні. «Системний тиск на міжнародні тютюнові компанії, що працюють в Україні, може призвести до хаосу на ринку і втрат держави десятків мільярдів гривень», – впевнений президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Це створить нові проблеми з наповненням держбюджету і призведе до подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні.

«Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету - це те, що ми можемо очікувати», - прогнозує заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаиотиди.



Нагадаємо, що в жовтні-листопаді 2019 року в Україні вже сталася масштабна тютюнова криза, через яку держбюджет України втратив понад 2,5 млрд. грн. Крім ймовірних втрат держбюджету, новий скандал може призвести до судових позовів проти України в міжнародному арбітражі - такий варіант не виключають в міжнародних тютюнових компаніях.

Хоча, за оцінками юристів, спроба Терентьєва заблокувати рахунки найбільших платників податків України безперспективна, в Україні тривають суди з метою скасування рішення Антимонопольного комітету від 10 жовтня 2019 року про накладення багатомільйонних штрафів на міжнародні тютюнові компанії.

Так, 16 липня Господарський суд Києва відхилив позов «Брітіш Американ Тобакко Україна» з вимогою визнати частково недійсним минулорічне рішення Антимонопольного комітету України від 10 жовтня 2019 року про штраф на 448 млн. грн. - нібито за порушення конкурентного законодавства.



В «ВАТ Україна» заявили, що здивовані рішенням суду і заявляють, що протягом 25 років роботи в Україні, вона діяла у повній відповідності з українським законодавством. У найближчі дні компанія подасть апеляцію.



Юристка в сфері права міжнародної торгівлі та викладачка Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка Ганна Гладштейн впевнена: рішенням про штраф Антимонопольний комітет намагається зняти з себе відповідальність за монополізацію оптової торгівлі сигаретами - адже ще в 2010-2011 роках він видав всі необхідні дозволи, які і привели до монополізації.



Думка юриста підтверджує і постанова Верховного суду від 2 грудня 2019 року у справі № 910/1646/19, яким ВСУ по суті визнав помилки в роботі Антимонопольного комітету в регулюванні тютюнового ринку в попередні роки.

«Якщо в цій ситуації Антимонопольний комітет і може когось оштрафувати - хіба що самого себе. Адже він сам у 2011 році видав дозвіл на концентрацію. Виробників тоді навіть не проінформували - поставили перед фактом вже ухваленим рішенням. Тобто причина штрафу не просто не обґрунтована, вона абсурдна», - заявив експерт Інституту законодавства при Верховній Раді, професор Валерій Воротін.