Колишній губернатор Закарпаття розповів, чому місцеві не хочуть очолювати область



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Геннадій Москаль вважає, що децентралізація президента Зеленського не допоможе регіону стати заможним

На Закарпатті немає дотацій, немає субвенцій, немає грошей на всі програми, - Москаль

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій вважає, що місцеві не хочуть очолювати область, бо всі відчули фінансову кризу. Таку думку колишній посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

«У дотаційній області, якою є Закарпаття, немає дотацій, немає субвенцій, немає грошей на всі програми, соціально-економічний розвиток, фонд регіонального розвитку, дороги», - стверджує Москаль.

Експосадовець вважає, що децентралізація президента Зеленського не допоможе регіону стати заможним.

За словами Москаля, це як мертвому кадило. «Ми то Адміністрацію президента переносимо в Український дім, то десь за Київ перенести столицю хочемо... Треба було вчитися у радянських школах, коли вчили політекономію. Тоді чітко казали, посилаючись на Маркса: «Первичное - базис, а вторичное — надстройка». У нас сьогодні «надстройка» є головним, а про базис всі забули. Тому немає ані виконання бюджету, ані виконання збору податків, адміністрування», - вважає Москаль.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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