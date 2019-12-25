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    Політика

    Очільник Закарпатської ОДА Бондаренко не розуміє, чому президент його звільнив

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    Ігор Бондаренко:&nbsp;Я&nbsp;впевнений, що&nbsp;я&nbsp;впорався з&nbsp;усіма завданням - Очільник Закарпатської ОДА Бондаренко не розуміє, чому президент його звільнив
    Ігор Бондаренко: Я впевнений, що я впорався з усіма завданням

    «Передумов до звільнення не було, як і ніяких зауважень», - стверджує Бондаренко

    Голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко не розуміє, чим не догодив Володимиру Зеленському.

    Звільнений у вівторок президентом з посади голови Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко повідомив НВ, що про свою відставку дізнався 24 грудня.

    «Передумов до звільнення не було, як і ніяких зауважень. Я впевнений, що я впорався з усіма завданнями: за п’ять місяців в області позитивні показники в усіх напрямках», — розповів він.

    Бондаренко уточнив, що його команді вдавалося боротися навіть з справжнім бичем Закарпаття — контрабандою. Втім, підтвердити свою заяву будь-якими даними він не зміг.

    «Ми дуже вдячні президенту за його рішення і не коментуємо його. Ми — люди командні», — додав Бондаренко.

    Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення голів обласних державних адміністрацій у Закарпатській та Львівській областях.

    Мальський та Бондаренко очолювали ОДА з 5 липня 2019 року. На посадах пробули менш як пів року.

    Маркіян Мальський вже повідомив, що повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

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