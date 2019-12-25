Очільник Закарпатської ОДА Бондаренко не розуміє, чому президент його звільнив



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Ігор Бондаренко: Я впевнений, що я впорався з усіма завданням

«Передумов до звільнення не було, як і ніяких зауважень», - стверджує Бондаренко

Голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко не розуміє, чим не догодив Володимиру Зеленському.

Звільнений у вівторок президентом з посади голови Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко повідомив НВ, що про свою відставку дізнався 24 грудня.

«Передумов до звільнення не було, як і ніяких зауважень. Я впевнений, що я впорався з усіма завданнями: за п’ять місяців в області позитивні показники в усіх напрямках», — розповів він.

Бондаренко уточнив, що його команді вдавалося боротися навіть з справжнім бичем Закарпаття — контрабандою. Втім, підтвердити свою заяву будь-якими даними він не зміг.

«Ми дуже вдячні президенту за його рішення і не коментуємо його. Ми — люди командні», — додав Бондаренко.

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення голів обласних державних адміністрацій у Закарпатській та Львівській областях.

Мальський та Бондаренко очолювали ОДА з 5 липня 2019 року. На посадах пробули менш як пів року.

Маркіян Мальський вже повідомив, що повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.