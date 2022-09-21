Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету-2023

Нардепи мають ухвалити держбюджет-2023 до кінця жовтня

Бюджетний комітет Верховної Ради розглянув проект державного бюджету на 2023 рік і «прийняв до відома». Про це повідомив нардеп від фракції Голос, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.



«Це перша стадія – представлення. Далі презентація у залі Ради без голосування. За – 19», – зазначив нардеп.



За його словами, «проти« чи «утримався« нікого не було. Лише один «не голосував».



Також Железняк повідомив, що процедура ухвалення держбюджету України на 2023 рік має пройти за скороченою процедурою.



За словами нардепа, найближчими днями відбудеться подання бюджету, на першому тижні жовтня буде голосування за пропозиції депутатів (перше читання), і третього тижня жовтня відбудеться голосування фінальної версії (друге читання і в цілому).

Нагадаємо, також стали відомі п'ять головних пріоритетів на 2023 рік.

Як відомо, Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про держбюджет на 2023 рік 13 вересня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету буде направлено на сектор безпеки і оборони. У проєкт закладається загальна сума доходів в 1 трлн 279 млрд гривень, що на 17,6% менше, ніж в 2022 році (1 трлн 553 млрд гривень).

Згідно з проєктом держбюджету, загальні витрати в 2023 році складуть 2 трлн 514 млрд гривень, що на 4,5% менше, ніж в 2022 році (2 трлн 633 млрд гривень).