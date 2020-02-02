Компанія Chevron отримала збиток через списання в $10,5 мільярда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видобуток компанії не змінився в річному численні

Chevron Corp відзвітувала про збитки в четвертому кварталі через списання в розмірі $10,4 мільярда, пов’язаного з проектом в Мексиканській затоці, продажем сланцевих активів і СПГ-проектом в Канаді.

Про це пише Reuters.

У грудні компанія попередила про можливе списання вартості активів до $11 мільярдів і повідомила про можливий вихід з ряду проектів.

Чистий збиток компанії в жовтні-грудні становив $6,61 мільярда, або $3,51 на акцію, у порівнянні з прибутком у розмірі $3,73 мільярда, або $1,95 на акцію, роком раніше.

Також Chevron показала в звітності прибуток в розмірі $1,2 мільярда від продажу активів в британському Північному морі.

Видобуток компанії не змінився в річному численні, та становив 3,08 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу, тоді як середні відпускні ціни знизилися в США і в інших країнах.

Нагадаємо, Росія зазнала великих збитків через епідемію коронавірусу.

Як повідомлялося, білоруська нафтова компанія замовила партію норвезької нафти, яку видобувають на родовищі Johan Sverdrup. Нафту доправлятимуть із Норвегії до Білорусі через норвезький порт Клайпеда.