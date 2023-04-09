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Компенсація за втрачене житло: звідки братимуться кошти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Компенсація за втрачене житло: звідки братимуться кошти
Першочерговим джерелом коштів для компенсацій українцям стануть конфісковані активи «Сбербанку Росії»
фото: Pexels

Очікується, що цьогоріч компенсацію отримають десятки тисяч сімей

Кошти на компенсацію за зруйноване під час повномасштабної війни житло братимуться з кількох джерел. Серед них будуть арештовані активи дочірніх компаній російських банків, зокрема «Сбербанку». Про це повідомила глава партії «Слуга народу» та авторка законопроєкту Олена Шуляк в інтервʼю «Радіо Свобода».

За словами чиновниці, відшкодування зруйнованого війною житла фінансуватиметься коштами державного та місцевих бюджетів, грошима від міжнародних донорів та коштом майбутніх репарацій РФ.

При цьому вона наголосила, що першочерговим джерелом зараз є конфісковані кошти «дочок» російських банків.

«Основна сума – від «Сбербанку Росії». І ми якраз ці гроші планували витрачати на компенсації. Тому станом на сьогодні в нас точно є 17 мільярдів гривень. І 35 мільярдів прибутку Національного банку України також можна буде використовувати на різні процеси, пов’язані з відновленням», – розповіла Шуляк.

Посадовиця розраховує, що цьогоріч компенсацію отримають десятки тисяч сімей.

Нагадаємо, що 17 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло.

До слова, семеро хмельничан, які постраждали від ракетних ударів росіян, отримали 151 тис. грн одноразової допомоги.

Як повідомлялося, понад 1 мільйон українців наразі залишилися без житла. На порталі «Дія» вже розміщено 335 тисяч заявок про зруйновану чи пошкоджену домівку.

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Теги: гроші закон житло Олена Шуляк

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