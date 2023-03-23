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Компенсація за втрачене житло: хто отримає першочергово

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Компенсація за втрачене житло: хто отримає першочергово
фото ілюстративне

Перевага надаватиметься військовослужбовцям, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та демобілізованим

Розгляд заявок на отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене внаслідок війни житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тому жодна комісія не зможе впливати на черговість заявок. Про це повідомила голова комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Заявки надходитимуть в автоматичній черзі, втім перевага надаватиметься військовослужбовцям, багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та демобілізованим.

«Якщо ти громадянин України, і в тебе зруйноване житло, ти маєш право отримати компенсацію. Компенсація є двох видів. Якщо в тебе знищена квартира, ти отримаєш житловий сертифікат, вартість якого розраховується дуже просто. Береться метраж квартири, який зафіксований в правовстановлюючих документах, і помножується на вартість для компенсації, яку визначить уряд. Для кожного регіону він буде свій з урахуванням різних характеристик», – зазначає вона.

Зазначається, що зараз механізм тільки напрацьовується, як визначати цю вартість. Але він буде максимально наближений до того, щоб людина могла купити за ринковою вартістю житло, яке вона забажає.

Для власників приватних будиночків – ширший вибір. Вони можуть або отримати житловий сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати цільові кошти на придбання будівельних матеріалів чи виконання будівельних робіт, щоб збудувати свій будинок на тій же земельній ділянці, де він був зруйнований.

Наприклад, якщо у вас був будиночок в Харківській області, де ринкова ціна до війни – 15 тис. грн за квадратний метр. Площа його була 100 квадратних метрів. Компенсовані 1,5 млн грн можна буде використати в будь-якому населеному пункті. Якщо не вистачає грошей, можна докласти свої гроші і купити квартиру у Львові.

Джерелом фінансування, яке можна буде використовувати на надання таких компенсацій, стане Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ. До цього фонду були спрямовані перші 17 млрд грн, арештовані кошти дочірніх банків «Сбербанку» та інших російських банків, які працювали в Україні.

Нагадаємо, понад 1 мільйон українців наразі залишилися без житла. На порталі «Дія» вже розміщено 335 тисяч заявок про зруйновану чи пошкоджену домівку.

Теги: житло війна будинок

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