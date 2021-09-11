Кому з продавців землі можна не платити податок – пояснення експерта

Переважна більшість продавців землі не хочуть сплачувати податки

Майже 95% продавців земельних ділянок не хочуть сплачувати податки, передбачені законодавством, й намагаються перекласти ці видатки на покупця. Про це повідомив ексголова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (2019-2020), фахівець із земельних відносин Денис Башлак, пише agrotimes.ua.

На його переконання, якщо людина продає земельну ділянку згідно із нормативно-грошовою оцінкою землі, неможливо буде змусити продавця платити податки.

«Дуже багато людей хочуть, щоб податки у розмірі 6,5% (ПДФО – 5% та 1,5% військового збору, обидва податки потрібно буде сплатити до моменту нотаріального засвідчення договору) сплатив покупець паю. Враховуючи низьку ціну на ділянки, це не є настільки критичним, адже за ціни у 1000 доларів за гектар доведеться сплатити близько 6 тис. грн», – зауважив Денис Башлак.

Згідно із тлумаченнями ДПС, фізична особа, у разі продажу належної їй земельної ділянки, вправі не сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір тільки за умови одночасної наявності трьох факторів:

розмір земельної ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної в статті 121 Земельного кодексу України, тобто 2 га; ділянка перебуває у власності продавця понад три роки; фізособа продає нерухоме майно вперше протягом року.

Зауважте, умова перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане платником у спадщину.

Нагадаємо, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

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