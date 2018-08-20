Кожен другий клієнт ТОВ «Вінницягаз Збут» винен компанії за газ новини компаній



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Більше 72 млн грн не сплачено за спожитий газ особами, які не отримують субсидії, тобто рівень доходів яких дозволяє вчасно розрахуватися

На початок серпня ТОВ «Вінницягаз Збут» не отримало 466 млн грн за газ від споживачів Вінницької області. 80% цього боргу становлять неплатежі держбюджету за газ серед субсидіантів та пільговиків Вінницької області.

Держбюджет винен «Вінницягаз Збуту» 372 млн грн за надані пільги та субсидії із постачання газу. Ще майже 94 млн грн боргу припадає на побутових споживачів природного газу. З числа населення кількість боржників сягнула 222,7 тис. осіб, що становить майже половину усіх споживачів регіону. Ще 700 тис. грн заборгували бюджетні установи.

Знаково, що більше 72 млн грн не сплачено за спожитий газ особами, які не отримують субсидії, тобто рівень доходів яких дозволяє вчасно розрахуватися, але з тих чи інших причин споживачі цього не роблять. Кількість таких боржників становить майже 132 тисячі. Тобто середня заборгованість одного такого домогосподарства - близько 550 грн.

«Вінницягаз Збут» очікувало погашення боргів у літній період, коли споживання газу різко зменшується і населення має можливість поступово виплатити заборговані суми. Однак динаміка сплат в літні місяці не виправдала сподівань. Заборгованість за газ залишається критично високою.

«На нашу компанію покладено спеціальний обов’язок постачати природний газ побутовим споживачам та релігійним організаціям регіону. Для цих цілей ми закупляємо газ у НАК “Нафтогаз України”. За наявності боргів, враховуючи наближення початку опалювального сезону, особливо гостро стоїть питання фінансової можливості закупівлі газу», - непокоїться директор «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

У зв’язку з цим підприємство вимушене вдаватися до заходів примусового стягнення коштів. Перший крок з нашого боку, - попередження боржникам про припинення постачання газу. За сім місяців поточного року компанією направлено 84 тис. таких попереджень. Як вихід із ситуації, пропонуємо споживачам укладення договору про реструктуризацію боргу. Наступний крок, – припинення постачання блакитного палива. Роботи з припинення та подальшого відновлення газопостачання також доведеться сплатити винній стороні. У цьому році вимушено були відключені 11,7 тис. боржників. З рештою, - позов до суду та стягнення боргу в судовому порядку із сплатою судових витрат.