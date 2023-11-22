Збройні сили Литви передали ЗСУ 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, анонсований раніше. Про це повідомляє міністерство оборони Литви у соцмережі Х.

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«Сьогодні в Україну надійшов ще один новий пакет військової підтримки від Литви.

Збройні сили Литви передали ЗСУ 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. Наше зобов’язання допомагати Україні залишається непорушним», – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва передає Україні засоби для боротьби з дронами та генератори.