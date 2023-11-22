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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Литва передала Україні новий пакет військової допомоги
фото з відкритих джерел

Збройні сили Литви передали ЗСУ 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що Литва передала Україні новий пакет військової допомоги, анонсований раніше. Про це повідомляє міністерство оборони Литви у соцмережі Х.

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги фото 1

«Сьогодні в Україну надійшов ще один новий пакет військової підтримки від Литви.

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги фото 2

Збройні сили Литви передали ЗСУ 3 млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження. Наше зобов’язання допомагати Україні залишається непорушним», – йдеться у дописі.

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги фото 3

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва передає Україні засоби для боротьби з дронами та генератори.

Теги: Литва

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