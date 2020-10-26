Росія зазнала чергової поразки на нафтовому ринку



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На початку жовтня стало відомо, що нафтовий гігант Саудівської Аравії Saudi Aramco вирішив подвоїти видобуток нафти

Королівство поставило у Китай 7,78 мільйона тонн нафти, що еквівалентно 1,89 мільйона барелів на день

Саудівська Аравія стала першим за величиною постачальником нафти у Китай у вересні, потіснивши на цьому ринку Росію, пише Reuters.



Королівство поставило у Китай 7,78 мільйона тонн нафти, що еквівалентно 1,89 мільйона барелів на день. Росія відправила 7,48 мільйона тонн (1,82 мільйона барелів на добу). Це на 18,6 відсотка більше, ніж роком раніше. За перші дев'ять місяців цього року Росія залишалася лідером продажів з об'ємом постачання 64,62 мільйона тонн.



Бразилія обігнала Ірак і стала третім за величиною постачальником нафти у Китай. У січні – вересні країна імпортувала з Бразилії 33,69 мільйона тонн сировини, що на 15,6 відсотка більше, ніж роком раніше. У вересні Бразилія поставила 4,49 мільйона тонн сировини.



На початку жовтня стало відомо, що нафтовий гігант Саудівської Аравії Saudi Aramco вирішив подвоїти видобуток нафти, щоб обігнати конкурентів з Росії та інших країн. Saudi Aramco планує наростити свої виробничі потужності і добувати 13 мільйонів барелів на добу.

Нагадаємо, що нафта дешевшає третій день поспіль.

Як повідомлялося 25 жовтня, у Канаді скасовують обмеження на видобуток нафти.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти.