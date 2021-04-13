Криптовалюта біткоїн досягла історичного максимуму

Станом на 11: 51 за київським часом біткоїн коштував $62,648 тис.

Електронна валюта біткойн станом на 13 квітня 2021 року досягла рекордної позначки – $62,7 тисячі. Про цей новий історичний рекорд свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

Згідно з даними біржі, станом на 10:31 по Києву криптовалюта подорожчала на 2,51%, до $62,791 тис. А вже станом на 11: 51 за Києвом біткоїн коштував $62,648 тис. Таким чином, вартість кріптовалюти оновила історичний максимум.

Зазначимо, 10 квітня біткойн зробив спробу досягти нового історичного максимуму, але ріст був зупинений на позначці 61,600 доларів. Цього року найбільша в світі криптовалюта виросла в ціні більш ніж удвічі на тлі зростаючого визнання її в якості інвестиції та засобу платежу, а також оскільки інвестори шукають високоприбуткові активи з низькими процентними ставками.

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото. Спочатку ця криптовалюта коштувала кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів. Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Тим часом, українські посадовці задекларували біткоїнів на 75 млрд грн. 652 чиновники задекларували криптовалюти за 2020 рік. Загалом у їх деклараціях нараховано 46 351 біткоїн. Станом на 7 квітня це майже 75 мільярди гривень. Про це повідомляє платформа відкритих даних Opendatabot.

Згідно з повідомленням, найбільше власників біткоїнів працює у місцевих радах, Міноборони та поліції. Більше за всіх записав до декларації один з депутатів міської ради Дніпра В'ячеслав Мішалов – 18 тисяч біткоїнів (в еквіваленті це понад 1 мільярд). Він очолює рейтинг посадовців, що задекларували біткоїни, два роки поспіль.