Російські хакери зламали пошту федеральної прокуратури, – Мін’юст США

Зломи були здійснені з 7 травня по 27 грудня 2020 року, у грудні була ідентифікована атака на SolarWinds

Загалом зламано 80% облікових записів електронної пошти Microsoft

Російські хакери, які стояли за масштабною кібератакою на SolarWinds, зламали електронну пошту деяких федеральних прокуратур по всій країні.

Про це повідомляє АР із посиланням на Міністерство юстиції США.

Загалом зламано 80% облікових записів електронної пошти Microsoft, які використовуються співробітниками чотирьох прокурорських офісів в Нью-Йорку.

Міністерство юстиції заявило, що під час кібератаки був зламаний обліковий запис електронної пошти як мінімум одного співробітника у 27 прокуратурах США.

Також заявило, що вважає, що зломи були здійснені з 7 травня по 27 грудня 2020 року, у грудні була ідентифікована атака на SolarWinds.

Нагадаємо, 7 липня, хакери, які зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США, не змогли отримати дані. Інформація Національного комітету Республіканської партії США не потрапила до зловмисників.

До слова, сайти офісу президента, Служби безпеки та інших державних структур ввечері 6 липня раптово перестали працювати. У Державній службі зв’язку та інформації пояснили причину «падіння» сайтів державних структур ввечері 6 липня. За їх даними, трапились хакерські атаки.

Як повідомлялося, 13 липня, хакери атакували сайти президента України та СБУ.