Президент Литви: під час кібератаки на МЗС стався витік засекреченої інформації

Витік інформації «може завдати значної шкоди, особливо союзникам», заявив президент Литви

Під час кібератаки на МЗС Литви стався витік засекреченої інформації. Про це повідомила видання Delfi з посиланням на президента країни Гітанаса Науседу.

«Є підстави вважати, що хакери під час атаки на МЗС Литви могли отримати доступ до документів під грифом секретності», – заявив литовський лідер.

За його словами, розпочато розслідування.

«Ми оцінюємо збиток, нанесений цією кібератакою», – сказав Науседа.

За його словами, витік цієї інформації може завдати значної шкоди «перш за все союзникам» Литви. Він сказав, що не може розкрити деталі.

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас припустив, що за атакою ймовірно стояли російські спецслужби.

Зі свого боку, LRT повідомляє, що зловмисники могли отримати доступ до більш 1,5 млн листів з листування з посольствами інших країн і НАТО, зокрема щодо «Північного потоку–2», відносинам з Білоруссю і Китаєм.

Нагадаємо, 7 липня, хакери, які зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США, не змогли отримати дані. Інформація Національного комітету Республіканської партії США не потрапила до зловмисників.

До слова, сайти офісу президента, Служби безпеки та інших державних структур ввечері 6 липня раптово перестали працювати. У Державній службі зв’язку та інформації пояснили причину «падіння» сайтів державних структур ввечері 6 липня. За їх даними, трапились хакерські атаки.

Як повідомлялося, 13 липня, хакери атакували сайти президента України та СБУ.