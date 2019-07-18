«Криворіжгаз» відкрив четвертий сучасний Центр обслуговування клієнтів новини компаній



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Тепер отримати повний спектр послуг у новому Центрі можуть не лише фізичні особи, а і юридичні

У липні офіційно відкрито четвертий у Кривому Розі сучасний Центр обслуговування клієнтів за адресою: вулиця Ракітіна, 11. Комфортні умови, сучасні технології, якісне обслуговування та доступність – це пріоритетні завдання, які виконало АТ «Криворіжгаз» для задоволення потреб клієнтів.

Менеджери, які володіють універсальними навичками, надають послуги швидко і якісно, що дозволяє споживачам зекономити свій час. Клієнти можуть отримати не лише необхідні консультації, укласти договір, оформити технічну документацію на підключення до газової мережі, заміни газових приборів, їх ремонт, а й, наприклад, інформацію щодо нововведень у газовій сфері. Також споживач має доступ до інформації, яку можна отримати на інформаційних стендах та моніторах.

«Старі методи обслуговування зараз недієві. Тому наша компанія працює над тим, аби максимально задовольнити потреби клієнтів. Ми створили найкращі умови, які дозволять забезпечити для споживачів якісний рівень отриманих послуг. Ми прагнемо, щоб після відвідин Центру обслуговування, споживачі отримали всі відповіді на запитання, витрачаючи при цьому мінімум свого часу», - розповіла начальник управління клієнтського сервісу АТ «Криворіжгаз» Анастасія Озерян.

У Центрі створено комфортні умови для перебування споживачів, все обладнано таким чином, щоб їм було приємно і комфортно отримувати послуги - сучасний дизайн, просторе і світле приміщення, зручні дивани, є кулер і доступ до wi-fi.

Для зручності клієнтів компанії, тепер отримати повний спектр послуг у новому Центрі можуть не лише фізичні особи, а і юридичні. Новий Центр обслуговування клієнтів за адресою вулиця Ракітіна, 11 працює з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.