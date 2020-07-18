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    У світі

    У Польщі послабили обмеження в зв'язку з коронавірусом

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    У Польщі послабили обмеження в зв'язку з коронавірусом

    З 17 липня у Польщі у подіях просто неба може брати участь більше 150 осіб

    З 17 липня у Польщі відновлюється організація великих масових подій просто неба. У мистецьких та розважальних подіях у відкритому просторі зможе брати участь понад 150 осіб за умови дотримання правил соціальної дистанції та санітарного режиму.

    Про це повідомляє Польське радіо.

    За словами речниці Міністерства культури і національної спадщини Польщі Анни Боцян, «основні правила – це забезпечення щонайменше п’яти квадратних метрів на одну особу. Також учасники повинні дотримуватись двометрової дистанції між собою. Якщо цього не дотримуватись, то обов’язковим буде прикривання рота і носа під час події».

    Анна Боцян також додала, що обов’язок дотримання дистанції не стосується «особи, що прийшла з дитиною, якій менше 13 років, також того, хто супроводжує неповносправну особу або ж таку людину, що з огляду на стан здоров’я не може пересуватися самостійно, а також осіб, що проживають разом».

    Місця для глядачів повинні бути чітко встановлені, а простір для них – відокремлений від сторонніх спостерігачів, наприклад, тих, хто прогулюється.

    Нагадаємо, станом на ранок 17 липня в Україні підтверджено 57264 випадки Covid-19. Протягом 16 липня зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

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