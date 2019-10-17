Тимошенко: Слідом за ринком електроенергії, Герус запропонував здати росіянам українську газотранспортну систему



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Тимошенко звернулася особисто до президента Володимира Зеленського зупини ініціативу Геруса

Комітет ПЕК, в якому більшість «Слуги народу», по суті, зливають нашу газотранспортну систему і зараз вони цей законопроєкт збираються вносити до Верховної Ради» - нардеп

Народний депутат Юлія Тимошенко, голова фракції «Батьківщина» у Верховній Раді, назвала «антиукраїнським шабашем» дії голови комітету паливно-енергетичного комплексу Андрія Геруса, пов'язані з ініціативою вивести з державної власності майже половину газотранспортної системи та відкриттям імпорту електроенергії з Росії.

«Сьогодні розглядалося просто життєво важливе для України питання: залишиться наша газотранспортна система України, що коштує приблизно 300 мільярдів євро і приносить Україні $3 мільярди щорічного доходу, у власності України як держави та народу України.

Комітет, в якому більшість - «Слуги народу» проголосували за те, щоби практично половину власності нашої газотранспортної системи разом з управлінням, з прибутком просто злити в якісь ліві корпорації, позбавивши народ України цієї власності. І зараз вони цей законопроєкт збираються вносити до Верховної Ради», - заявила політик.

Тимошенко звернулася особисто до президента Володимира Зеленського зупини цю ініціативу.

«Або президент все це поправить, і я до нього звертаюся зупинити своїх бояр і поставити їх на місце, або тоді президент буде спільником всіх цих антиукраїнських дій. Це не помилка – це недосвідченість, це свідомий намір, причому намір, який протирічить національним інтересам України».

Голова партії «Батьківщина» також підкреслила недопустимість законодавчого затвердження імпорту електроенергії з Росії, рішення по якому за ініціативою Андрія Геруса було прийнято на комітеті вчора.

«Брати перетоки з Російської Федерації, коли у нас достатньо власної електроенергії, просто її купувати, всупереч санкціям, які застосовані проти РФ, - це просто діє проти України. І мене хвилює, що це вже стає системою», - підкреслила вона.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з РФ після чотирирічної перерви став можливий внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Ініціатором правки був глава комітету Ради з енергетики Андрій Герус. Член комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правка Геруса внесена з порушенням регламенту роботи Ради. 15 жовтня Андрій Герус зареєстрував у парламенті законопроект «Про внесення зміни до Закону України» Про ринок електричної енергії»(№2236-2), в якому скасовує свою поправку щодо імпорту електроенергії з Росії, але залишається можливість імпортувати її з Білорусі. Проте, через відсутність надлишків власної електроенергії у Білорусі, імпортуватися транзитом через неї буде електроенергія з РФ.

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець висловив думку, що ухвалення законопроекту Геруса зупинить євроінтеграцію України і посилить вплив Росії у вітчизняній енергетиці.