Купівля Україною струму на Білоруській АЕС дає Лукашенку гроші на репресії, – білоруський опозиціонер

Україна розпочала купівлю електроенергії на Білоруській АЕС з 3 січня 2021 року

«Україна, беручи поставки білоруської електроенергії, збільшує свою енергетичну залежність від Росії», – заявив Латушко

Глава Народного антикризового управління Білорусі опозиціонер Павло Латушко вважає, що Україна, купуючи електроенергію з Білоруської АЕС, фінансує режим Лукашенка і репресії проти його власного народу.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на виступ Латушко під час онлайн-дискусії на тему «БелАЕС: порятунок України від відключення електроенергії або фінансування режимів Лукашенко і Путіна», цитує «Радыё Свабода».

«Фактично, купуючи енергію у атомної електростанції, ви безпосередньо фінансово підтримуєте нелегітимний режим, оплачуючи його примарний, збитковий і явно невигідний для білоруського народу і країни проєкт. Знову ж таки, ви побічно фінансуєте і спонсоруєте кийки, які сьогодні б'ють братський для України білоруський народ. І тут ми не бачимо двозначності», – заявив опозиціонер.

Латушко висловив думку, що Україна, беручи поставки білоруської електроенергії, не тільки безпосередньо фінансує Олександра Лукашенка і репресії проти білорусів, а й збільшує свою енергетичну залежність від Росії, яка фінансує будівництво БелАЕС.

«Фактично, ви збільшуєте ризики України від використання АЕС в сусідній державі, фінансуючи небезпеку для України. І ці кошти йдуть на створення великих ризиків», – заявив Латушко.

Нагадаємо, Україна розпочала купівлю електроенергії на Білоруській АЕС з 3 січня 2021 року. Імпорт здійснюють компанії «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука, «ЕРУ Трейдинг» Ярослава Мудрого і «ДЕ Трейдинг» Максима Ефімова. Компанія Пінчука в січні була основним імпортером білоруського струму.