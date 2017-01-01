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    Курс біткоїна підбирається до позначки в $12 тисяч

    Курс биткоїна в ході торгів у неділю піднімався до нового рекорду - $11 773
    Курс біткоїна, який минулого тижня подолав позначку в $11 тисяч, продовжує оновлювати історичні максимуми на новини, що регулятори США схвалили початок торгів ф'ючерсами на цю криптовалюту. Курс биткоїна в ході торгів у неділю піднімався до нового рекорду - $11 773, але потім опустився до закриття торгів. За даними coindesk.com, вартість
    • Сьогодні, 08:38
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    Курс біткоїна росте
    Курс біткоїна росте

    Курс биткоїна в ході торгів у неділю піднімався до нового рекорду - $11 773

    Курс біткоїна, який минулого тижня подолав позначку в $11 тисяч, продовжує оновлювати історичні максимуми на новини, що регулятори США схвалили початок торгів ф'ючерсами на цю криптовалюту.

    Курс биткоїна в ході торгів у неділю піднімався до нового рекорду - $11 773, але потім опустився до закриття торгів.

    За даними coindesk.com, вартість криптовалюти на 7:55 за київським часом становила $11 459.

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    Вартість біткоїна зросла з початку року більш ніж на 1000%, капіталізація ринку біткоїнів становить майже $193 млрд.

    Минулого тижня The Telegraph повідомила про появу перших мільярдерів, які зробили свої статки на інвестиціях у біткоїн.

    Першими інвесторами Bitcoin, чиї статки перевищили один мільярд доларів, стали брати-близнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосс.

    Джерело: Укрінформ

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