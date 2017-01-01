Курс біткоїна підбирається до позначки в $12 тисяч

Курс биткоїна в ході торгів у неділю піднімався до нового рекорду - $11 773

Курс біткоїна, який минулого тижня подолав позначку в $11 тисяч, продовжує оновлювати історичні максимуми на новини, що регулятори США схвалили початок торгів ф'ючерсами на цю криптовалюту. Курс биткоїна в ході торгів у неділю піднімався до нового рекорду - $11 773, але потім опустився до закриття торгів. За даними coindesk.com, вартість



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Курс біткоїна росте

Курс биткоїна в ході торгів у неділю піднімався до нового рекорду - $11 773

Курс біткоїна, який минулого тижня подолав позначку в $11 тисяч, продовжує оновлювати історичні максимуми на новини, що регулятори США схвалили початок торгів ф'ючерсами на цю криптовалюту.

Курс биткоїна в ході торгів у неділю піднімався до нового рекорду - $11 773, але потім опустився до закриття торгів.

За даними coindesk.com, вартість криптовалюти на 7:55 за київським часом становила $11 459.

Вартість біткоїна зросла з початку року більш ніж на 1000%, капіталізація ринку біткоїнів становить майже $193 млрд.

Минулого тижня The Telegraph повідомила про появу перших мільярдерів, які зробили свої статки на інвестиціях у біткоїн.

Першими інвесторами Bitcoin, чиї статки перевищили один мільярд доларів, стали брати-близнюки Кемерон і Тайлер Вінклвосс.

Джерело: Укрінформ