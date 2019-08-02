Курс долара різко піднявся після істотного обвалу
Курс долара на 2 серпня піднявся до 25,35 гривень
Національний банк України (НБУ) на 2 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,35 гривень за долар, що на 33 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 2 серпня, встановлено на такому рівні - 2534,9919 гривень за 100 доларів (-32,9164 гривень). При цьому курс долара на 1 серпня становив 2502,0755 гривень за 100 доларів.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 серпня встановлені на такому рівні:
25.349919 грн за долар;
27.978706 грн за євро;
0.397120 грн за російський рубль;
30.695234 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 серпня курс усіх зазначених валют зріс.
Зазначимо, аналітики пояснювали зміцнення гривні за останні тижні стійким попитом нерезидентів на ОВДП - облігації, номіновані в гривні. Для їх покупки іноземному інвестору потрібно завести в країну валюту, і поміняти на гривню.