Курс долара різко піднявся після істотного обвалу



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Курс долара на 2 серпня піднявся до 25,35 гривень

Національний банк України (НБУ) на 2 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,35 гривень за долар, що на 33 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 серпня, встановлено на такому рівні - 2534,9919 гривень за 100 доларів (-32,9164 гривень). При цьому курс долара на 1 серпня становив 2502,0755 гривень за 100 доларів.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 серпня встановлені на такому рівні:

25.349919 грн за долар;

27.978706 грн за євро;

0.397120 грн за російський рубль;

30.695234 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 1 серпня курс усіх зазначених валют зріс.

Зазначимо, аналітики пояснювали зміцнення гривні за останні тижні стійким попитом нерезидентів на ОВДП - облігації, номіновані в гривні. Для їх покупки іноземному інвестору потрібно завести в країну валюту, і поміняти на гривню.