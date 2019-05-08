Курс долару знизився до 26,34 грн – НБУ



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Гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок. Так, на 8 травня встановлений курс на рівні 26,34 гривні, повідомляється на сайті НБУ

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,46 гривні (на 7 травня - 29,67 гривні).

Нагадаємо, вчора офіційний курс гривні складав 26,49 грн за долар.

А найвищий курс за останні тижні був 22 квітня, коли НБУ встановив курс 26,85 грн за долар.