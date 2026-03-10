Українські військові грають в азартні ігри? Що показало дослідження міжнародної соціологічної компанії

У профільній асоціації наголошують, що якщо обмеження для військових буде введено, то це не дасть очікуваного ефекту

Дослідження Kantar перевіряло твердження про масову лудоманію в армії

Військові грають в азартні ігри не більше, ніж у середньому українці, а проблема ігрової залежності серед військових не є масовою чи унікальною для такої соціальної групи як військовослужбовці. Такими є результати дослідження міжнародної компанії Kantar. Про це повідомив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут.

«Давайте оперувати соціологічними цифрами й звернемось до дослідження, яке провела Kantar, де, зокрема, спеціально опитували військових. Проблема лудоманії для військових є перебільшеною. Дані соціології не підтверджують, що проблема ігрової залежності серед військових є масовою чи унікальною саме для цієї групи. Вони грають не більше, ніж середній українець», – сказав Когут.

Президент Асоціації українських операторів грального бізнесу Олександр Когут фото: Асоціація українських операторів грального бізнесу/Facebook

Як повідомили у пресслужбі Асоціації у репрезентативному всеукраїнському дослідженні Kantar взяли участь чоловіки та жінки віком 18–69 років, які користувалися послугами гемблінгу протягом останніх трьох місяців. Онлайн-опитування тривалістю 20 хвилин проводилося на базі Kantar Access Panel. Дослідники зверталися до Міноборони, щоб отримати доступ соціологів до військових і забезпечити репрезентативність дослідження.

Дослідження показало, що структура активності військових (в азартних іграх – ред.) абсолютно подібна до загальної аудиторії. Цікавим відкриттям дослідження стало те, що в найпопулярніший вид азартних ігор – онлайн-казино – військові грають навіть менше, ніж в загальній аудиторії. Опитування також продемонструвало, що середній чек, який витрачає військовий на гру, становить 3100 грн – це більше, ніж у середньому по країні (2700 грн). Цьому є логічне пояснення: витрати військових на азартні ігри більші, оскільки їхня середня заробітна плата є вищою.

«Українці схильні переоцінювати поширеність азартних ігор серед військових: більше ніж 50% вважають явище масовим, хоча лише близько 20–25% особисто знають когось із військових, хто коли-небудь грав», – сказано в дослідженні.

У середині 2025 року ряд високопосадовців і депутатів публічно пропонували обмежити гру військових в інтернет-казино.

Керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity Геннадій Новіков прямо пов’язав ідею заборони з імовірністю перетікання попиту до неліцензованих майданчиків.

«Якщо ми забороняємо легальних організаторів для військових і нічого водночас не робимо з нелегальним ринком, існує високий ризик, що значна частина попиту просто перейде в тінь», – наголосив він агенції «Інтефакс-Україна».

Керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity Геннадій Новіков фото: interfax.com.ua

У профільній асоціації наголошують, що якщо обмеження для військових буде введено, то це не дасть очікуваного ефекту, адже мова буде йти виключно про обмеження на гру в легальних ліцензованих казино. При чому жодних обмежень для гри військових в нелегальних казино введено не може бути, оскільки влада, на жаль, не може заблокувати російські нелегальні казино в українському сегменті Інтернету.

«Для нас результат будь-яких адміністративних обмежень для українських військових є дуже очевидним та прогнозованим: військові, яких обмежать, миттєво перейдуть на нелегальні майданчики, які до цих пір не заблоковано. Рішення про обмеження для військових буде хорошим подарунком нелегалам, лобісти нелегального ринку будуть відкорковувати ігристе. Тому що в результаті військові грати не припинять, а суттєвих втрат зазнають державний бюджет і легальні ліцензовані оператори. В плюсі залишаться нелегали. Ми дуже сподіваємося, що можновладці не приймуть рішення проти держави», – каже Когут.

За оцінками Kantar, Gradus та Factum, нелегальний сегмент українського грального ринку становить від 39% до 53%. Легальний ринок в Україні оцінюється приблизно у 59,6 млрд грн на рік, а нелегальний – від 37,72 до 66,53 млрд грн.

Керівник профільної асоціації також наголошує, що обмеження гри військових у легальних казино не лише призведуть до переділу ринку на користь нелегалів, а й можуть суттєво вплинути на питання національної безпеки.

«90% нелегальних платформ – родом із РФ. Російські платформи на замовлення російських спецслужб можуть легко використовуватися свої майданчики для нелегального збору даних про наших військових і головне – для вербування. Ми дійсно хочемо, щоб наші військові грали на російських сайтах і щоб їх там вербували?», – риторично запитує Олександр Когут.

Очільник Асоціації українських операторів грального бізнесу повідомив, що в 2026 році буде проведено ще одне дослідження Kantar, а також, окреме дослідження проведе «Центр відповідальної гри».

«Легальна індустрія зацікавлена ретельно моніторити цей ринок, щоб уникати безпідставних звинувачень. Наразі ми сьогодні можемо впевнено сказати, що масова лудоманія в армії – звичайний фейк», – підсумував Когут.

На думку Геннадія Новікова, один зі способів утримати гравців у правовому полі й знизити привабливість тіньового сектору – зробити легальну гру доступною й зрозумілою з першого кроку.

Олександр Когут вважає, що держава має зробити продумані кроки, які на практиці зроблять білий ліцензований ринок, більш конкурентним, у порівняння з нелегалами.

«Наприклад, легальна індустрія до цих пір не отримала від НБУ можливість користуватись Bank ID – один з швидких способів реєстрації та ідентифікації. Реєстрація у нелегалів швидка та часто майже анонімна. Нелегали сьогодні мають перевагу. Якби легальний бізнес отримав Bank ID, він би мав перевагу», – пояснює Когут.

За його даними, нелегали сьогодні мають очевидні переваги – у них відсутні маркетингові обмеження і дозволено грати за крипту, не працюють захисні механізми responsible gambling, які вважаються обов’язковими для ліцензованих компаній. Нелегали не платять податки, без проблем залучають підлітків, лудоманів, і фактично їх бізнес – не контролюється державою. Легальні ж казино чесно платять податки, «прив’язані» до ліцензій, звітності та вимог регулятора. Вони не допускають до гри неповнолітніх, діють виключно в рамках всіх маркетингових обмежень, виконують вимоги responsible gambling та перевіряють в автоматичному режимі своїх клієнтів на наявність в реєстрі лудоманів.