Здорожчання пального: Мінагрополітики відповіло, чи зростуть ціни на харчі

Зростання світових цін на пальне може вплинути на аграрний сектор України

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. У Міністерстві аграрної політики запевнили, що ситуація на ринку залишиться стабільною. Про це йдеться у заяві заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, інформує «Главком».

За словами заступника міністра, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%.

«Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1–2%», – заявляє Висоцький.

Заступник міністра також зазначив, що аграрії забезпечені пальним для проведення весняної посівної кампанії, оскільки значну частину ресурсу було закуплено завчасно. Хоча він заявив, що початок польових робіт дещо відкладається через промерзання ґрунту.

«У південних регіонах України, зокрема у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях посівна традиційно розпочнеться раніше», – повідомив Висоцький.

Висоцький також оцінив втрати озимих культур. У середньому вони становлять 3–5%. Хоча є і невтішні показники:

У Кіровоградській області втрати можуть сягати 30–40%,

у Вінницькій – 20–30%,

у Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській – до 20%.

Попри це, запевняє посадовець, така ситуація не становить загрози для продовольчої безпеки країни.

