Україна змінює підхід до закупівель дронів: Міноборони повідомило деталі

Рейтинг БпЛА, сформований на основі бойових даних із цифрових систем, визначатиме, які саме дрони закуповуватимуться для підрозділів

Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів

Міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою – без людського фактора, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова.

«Перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати «зоопарк» неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах. Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті», – каже він.

Яким буде новий процес закупівлі

Як пояснив міністр, Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів – без назви БпЛА чи конкретного виробника. Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті – визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, Delta та Mission Control:

єБали – статистика реальної ефективності засобів на полі бою;

DOT-Chain та Brave1 Market – дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);

Delta та Mission Control – матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

«Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілей — система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат», – зазначив глава Міноборони.

Новий підхід до розподілу бюджету

Крім того, буде запроваджено новий підхід до розподілу бюджету. За словами Федорова, 80% коштів буде спрямовано виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем. Тим часом 20% коштів підуть на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах, що дасть змогу швидко перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.

«Такі рішення допоможуть посилити Сили оборони, дати військовим найефективніші інструменти на полі бою і завдати Росії таких втрат, які унеможливлюють її просування», – каже він.

Нагадаємо, з 14 по 21 лютого державна «Агенція оборонних закупівель» продемонструвала активність у системі «Прозорро», уклавши контракти на постачання китайських безпілотників на 9,37 млрд грн.

До слова, українські виробники безпілотників, які накопичили унікальний досвід у боротьбі з іранськими «шахедами», розглядають можливість масштабного експорту систем-перехоплювачів. Запити на постачання вже надійшли від США та країн Близького Сходу, де загострення конфлікту з Іраном створило гостру потребу в дешевих та ефективних засобах ППО.