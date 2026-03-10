Списання вагонів за віком. Директор Центру транспортних стратегій пояснив проблему

Списання вагонів за віком спровокує дефіцит рухомого складу – експерт

Україні слід відмовитись від практики списання вантажних вагонів за граничним терміном експлуатації до оцінки їхнього фактичного технічного стану як критерію можливості використання у робочому вагонному парку. Такий підхід відповідає європейській практиці та дозволить уникнути ризиків дефіциту рухомого складу, а відтак і зменшення обсягів перевезень. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Він попередив, що списання вагонів може створити ризики для економіки, коли Україна почне відновлюватися після завершення активної фази війни. Йдеться про різні типи вагонів, зокрема піввагони, зерновози та цистерни, які використовуються для перевезення основних видів продукції.

«Дефіцит вагонів може виникнути, коли припиняться активні бойові дії і економіка почне відновлюватися. Зростуть обсяги вантажних перевезень, і тоді нестача вагонів може мати дуже негативні наслідки для економіки. Раніше ми могли «згладжувати» дефіцит в пікові періоди зростання перевезень через оренду вагонів з Білорусі та РФ, але наразі будь-яка співпраця з країнами-агресорами є недопустимою. Тому потрібно дуже ретельно планувати управління вагонним парком – щоб забезпечити економіку необхідною кількістю рухомого складу з врахуванням різних сценаріїв розвитку вантажної бази», – підкреслив Вовк.

За його словами, нинішня система контролю вагонів, яка передбачена наказом №647, базується на підході, коли основним критерієм для експлуатації є нормативний строк служби вагона. Але така модель не відповідає практиці Європи, де рішення щодо використання рухомого складу ухвалюють на основі фактичного технічного стану вагона, а не його віку.

Наразі окремим наказом дія граничних термінів експлуатацію вагонів призупинена на строк дії воєнного стану. Але Україні потрібно повністю відмовитись від нормативного віку вагонів як критерію їх допуску експлуатації, говорить експерт. Натомість пропонується запровадити чітку систему технічної оцінки, яка визначатиме, чи відповідає конкретний вагон вимогам безпеки, адже головне завдання – не допустити на колії несправний рухомий склад.

«Є чіткий перелік вимог, яким має відповідати вагон, щоб не створювати загрози безпеці руху. Завдання регулятора – побудувати таку систему контролю, яка дозволить об’єктивно оцінювати технічний стан вагонів», – пояснив він.

Наразі триває розробка нових правил оцінки технічного стану рухомого складу. Очікується, що майбутній нормативний акт визначить порядок перевірки вагонів, критерії їхньої придатності до експлуатації та відповідальність сторін в межах проведення такої оцінки.