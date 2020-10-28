  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    МЗС: ще одна країна підтримала створення платформи з деокупації Криму

    • Розсилка
    <p>Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Республіки Словенія в Україні Томажем Менціном</p> - МЗС: ще одна країна підтримала створення платформи з деокупації Криму

    Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Республіки Словенія в Україні Томажем Менціном

    Словенія підтримує ініціативу створення Кримської платформи

    Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила з послом Республіки Словенія в Україні Томажем Менціном питання створення Кримської платформи.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    «Словенія підтримує ініціативу створення Кримської платформи», – розповіли в МЗС за результатами зустрічі.

    Джапарова окремо висловила вдячність за послідовну підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.

    Вона детально поінформувала посла щодо численних порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Криму, а також акцентувала увагу на мілітаризації Азовсько-Чорноморського регіону та перетворенні окупованого Криму на російську військову базу.

    Водночас перша заступниця міністра заявила про фактичне блокування діяльності української церкви в Криму.

    У свою чергу посол Менцін наголосив, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час

    головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові взяти участь у створенні Кримської платформи, ініційованої Україною.

    Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

    До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.

    МЗС Крим дипломатія Україна Словенія окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies