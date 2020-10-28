МЗС: ще одна країна підтримала створення платформи з деокупації Криму



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Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Республіки Словенія в Україні Томажем Менціном

Словенія підтримує ініціативу створення Кримської платформи

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила з послом Республіки Словенія в Україні Томажем Менціном питання створення Кримської платформи.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Словенія підтримує ініціативу створення Кримської платформи», – розповіли в МЗС за результатами зустрічі.

Джапарова окремо висловила вдячність за послідовну підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.

Вона детально поінформувала посла щодо численних порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Криму, а також акцентувала увагу на мілітаризації Азовсько-Чорноморського регіону та перетворенні окупованого Криму на російську військову базу.

Водночас перша заступниця міністра заявила про фактичне блокування діяльності української церкви в Криму.

У свою чергу посол Менцін наголосив, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час

головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові взяти участь у створенні Кримської платформи, ініційованої Україною.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.