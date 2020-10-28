МЗС: ще одна країна підтримала створення платформи з деокупації Криму
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Республіки Словенія в Україні Томажем Менціном
Словенія підтримує ініціативу створення Кримської платформи
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила з послом Республіки Словенія в Україні Томажем Менціном питання створення Кримської платформи.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
«Словенія підтримує ініціативу створення Кримської платформи», – розповіли в МЗС за результатами зустрічі.
Джапарова окремо висловила вдячність за послідовну підтримку Словенією суверенітету і територіальної цілісності України.
Вона детально поінформувала посла щодо численних порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Криму, а також акцентувала увагу на мілітаризації Азовсько-Чорноморського регіону та перетворенні окупованого Криму на російську військову базу.
Водночас перша заступниця міністра заявила про фактичне блокування діяльності української церкви в Криму.
У свою чергу посол Менцін наголосив, що Україна може впевнено розраховувати на підтримку під час
головування Словенії в ЄС у другому півріччі 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові взяти участь у створенні Кримської платформи, ініційованої Україною.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.
До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.