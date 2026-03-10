Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію

Експорт у години профіциту допомагає уникнути зупинки генерації – Прокіп

Відновлення обмеженого експорту електроенергії з України знову викликало хвилю дискусій у публічному просторі, однак вона часто ґрунтується на нерозумінні того, як працює енергосистема. Про це заявив доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, баланс енергосистеми змінюється протягом доби: у певні години виробництво електроенергії може перевищувати споживання, а в інші – навпаки виникає дефіцит.

«У певні години виникає профіцит електроенергії – вдень через активну роботу сонячних станцій або вночі, коли атомна генерація працює, а споживання мінімальне. Цю електроенергію можна або змушувати не виробляти, або продати. Очевидно, що краще продати і отримати для країни валюту», – зазначив Прокіп.

Експерт пояснив, що в енергосистемі виробництво електроенергії має щосекунди відповідати споживанню, тому при профіциті логічним рішенням є експорт, тоді як у пікові вечірні години може виникати потреба в імпорті.

Водночас навіть за наявності надлишку електроенергії в системі можуть виникати локальні обмеження. Це пов’язано з пошкодженням мереж передачі та розподілу після російських атак, через що іноді складно доставити електроенергію до окремих регіонів.

Нагадаємо, Україна відновила обмежений експорт електроенергії 5 березня після кількох місяців паузи, спричиненої російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Йдеться лише про невеликі обсяги електроенергії, які виникають у години тимчасового профіциту генерації.