Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію
Баланс енергосистеми змінюється протягом доби, зазначає Прокіп
фото: depositphotos.com

Експорт у години профіциту допомагає уникнути зупинки генерації – Прокіп

Відновлення обмеженого експорту електроенергії з України знову викликало хвилю дискусій у публічному просторі, однак вона часто ґрунтується на нерозумінні того, як працює енергосистема. Про це заявив доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

За його словами, баланс енергосистеми змінюється протягом доби: у певні години виробництво електроенергії може перевищувати споживання, а в інші – навпаки виникає дефіцит.

«У певні години виникає профіцит електроенергії – вдень через активну роботу сонячних станцій або вночі, коли атомна генерація працює, а споживання мінімальне. Цю електроенергію можна або змушувати не виробляти, або продати. Очевидно, що краще продати і отримати для країни валюту», – зазначив Прокіп.

Експерт пояснив, що в енергосистемі виробництво електроенергії має щосекунди відповідати споживанню, тому при профіциті логічним рішенням є експорт, тоді як у пікові вечірні години може виникати потреба в імпорті.

Водночас навіть за наявності надлишку електроенергії в системі можуть виникати локальні обмеження. Це пов’язано з пошкодженням мереж передачі та розподілу після російських атак, через що іноді складно доставити електроенергію до окремих регіонів.

Нагадаємо, Україна відновила обмежений експорт електроенергії 5 березня після кількох місяців паузи, спричиненої російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Йдеться лише про невеликі обсяги електроенергії, які виникають у години тимчасового профіциту генерації.

Читайте також:

Теги: експорт Україна енергетика Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни
Орбан пояснив, чому Будапешту вигідно, щоб РФ була подалі від Угорщини
Вчора, 20:10
Очікується, що Бельгія отримає останні F-35 у 2029 році
Чому Бельгія досі не передала Україні обіцяні F-16: пояснення Брюсселя
8 березня, 08:58
Збройні Сили України витісняють противника з укріплених позицій
На Олександрівському напрямку українські воїни звільнили дев'ять населених пунктів
2 березня, 17:18
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби
Як будуть вимикати світло 28 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
27 лютого, 20:10
Керівництво держави визначило послідовність кроків для зміцнення енергетики в кожній області
Кабмін знає, як посилити енергостійкість України
27 лютого, 14:27
Коментуючи вплив історичних тем на ставлення поляків до українців, Лукасевич зазначив, що польська дипломатія намагається деполітизувати цей процес
«Зачароване коло» Волинської трагедії. Польський дипломат дав пораду українцям
25 лютого, 09:54
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Ганна Маляр розповіла про ставлення західних країн до теми війни в Україні
Ексзаступниця міністра оборони пояснила, чому не варто чекати співчуття від європейських країн
12 лютого, 19:31
Переможців кінофестивалю оголосять 22 лютого
У Берліні стартує 76-й кінофестиваль: як представлена Україна
12 лютого, 09:49

Економіка

Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію
Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію
Українські військові грають в азартні ігри? Що показало дослідження міжнародної соціологічної компанії
Українські військові грають в азартні ігри? Що показало дослідження міжнародної соціологічної компанії
Україна змінює підхід до закупівель дронів: Міноборони повідомило деталі
Україна змінює підхід до закупівель дронів: Міноборони повідомило деталі
Здорожчання пального: Мінагрополітики відповіло, чи зростуть ціни на продукти
Здорожчання пального: Мінагрополітики відповіло, чи зростуть ціни на продукти
ЄС схвалив пакет програм для відновлення України на 1,5 млрд євро
ЄС схвалив пакет програм для відновлення України на 1,5 млрд євро
«Метінвест» готується експортувати бункери для облаштування кордону між Польшею і Росією
«Метінвест» готується експортувати бункери для облаштування кордону між Польшею і Росією

Новини

Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua