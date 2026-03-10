ЄС схвалив пакет програм для відновлення України на 1,5 млрд євро

Понад 100 млн євро буде спрямовано на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг

Фінансування поєднує кредитні ресурси Європейського інвестиційного банку та грантову підтримку ЄС

Керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із восьми програм для відновлення України на 1,5 млрд євро. 466,5 млн євро з цієї суми буде спрямовано на проєкти, які координує Міністерство розвитку громад та територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Урядовець зазначив, що 106 млн євро – це продовження фінансування у межах проєкту Шляхи солідарності для забезпечення логістики, ремонту та реконструкції автомобільних доріг. 123 млн євро піде на масштабування програм «Енергодім» та «ВідновиДІМ» для енергоефективного відновлення житла.

Водночас 26,5 млн євро буде спрямовано будівництво та ремонт укриттів у будівлях, що відновлюються за муніципальними програмами Європейського інвестиційного банку. 132,5 млн євро піде на забезпечення обслуговування залізничної інфраструктури та розвиток залізничного сполучення.

68,5 млн євро – перший транш проєкту з модернізації пунктів пропуску на західному кордоні, а 10 млн євро – дофінансування поточних проєктів.

Крім того, за словами Кулеби, в програмі Європейського банку реконструкції та розвитку 100 млн євро передбачено на реалізацію проєктів по децентралізації теплопостачання та енергопостачання в межах прямої співпраці з містами та бізнесом.

Зазначається, що фінансування поєднує кредитні ресурси ЄІБ та грантову підтримку ЄС, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на бюджет.

Нагадаємо, на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. Деталі фінансування та структуру витрат оприлюднила очільниця уряду Юлія Свириденко. За словами прем’єр-міністерки, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.