Курс на американський ринок – Прогрестех-Україна очолив лауреат NASA Langley



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Антон Кульчицький має низку публікацій у відомих наукових журналах в різних галузях науки й техніки.

Прогрестех-Україна надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки

Директором інжинірингової компанії Прогрестех -Україна призначений американський менеджер Антон Кульчицький. Зміна голови відбулася сьогодні, 17 липня 2020 року, за рішенням Ради директорів міжнародного холдингу PROGRESSTECHGROUP. Про це повідомляється на сайті компанії.

Зміна голови Прогрестех-Україна пов'язана з призначенням попереднього керівника компанії - Олега Уруського - віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Новий директор Прогрестех –Україна Антон Кульчицький завірив, що продовжить курс компанії на американський ринок високотехнологічних інженерних послуг.

«Розвиток нових компетенцій і нарощування обсягів сервісів, що надаються, як в авіабудівній сфері, так і в сфері програмної інженерії, є основним завданням колективу компанії», - відзначив Кульчицький

Антон Кульчицький народився в серпні 1972 року. Є громадянином США. Кандидат фізико-математичних наук. Засновник американської інжинірингової компанії Coupi, Inc., учасник декількох проектів NASA, включаючи марсоходи Spirit і Opportunity, місії з перенаправлення астероїда, а також місії з вивчення комет. Має винагороду дослідницького центру NASA Langley. Працював в Університеті Аляски, в Арктичному Суперкомп'ютерному Центрі. Має низку публікацій у відомих наукових журналах в різних галузях науки і техніки.

Нагадаємо, компанія Прогрестех-Україна надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Основний партнер і замовник Прогрестех-Україна – компанія Boeing. Спільно з найбільшими технічними університетами країни Прогрестех-Україна запустила комплекс програм дуального навчання з метою розвитку української інженерної школи, підготовки кваліфікованих інженерів для авіаіндустрії і інших галузей промисловості.

Прогрестехгруп (Progresstechgroup) – міжнародний холдинг з штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). Управляє низкою інжинірингових центрів в країнах Європи і Північної Америки, має 12 офісів по всьому світу. В Україні Групу, окрім Прогрестех-Україна, також представляють компанії Тукана Інжиніринг Україна, Аеро ДС і Соupi Inc.